وزارة التنمية المحلية تختتم ورشة العمل الأولى لبناء قدرات وحدات السكان فى...

شعراوى : الزيادة السكانية تلتهم جهود التنمية وتحرم المواطن من الشعور بثمارها

تلقى اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، تقريراً عن جهود وحدة السكان بالوزارة فيما يخص تنفيذ مشروع "تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية" الذى تشرف عليه الوزارة ويتم تنفيذه فى 10 محافظات وهي القليوبية والجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا وسوهاج وأسيوط وقنا والأقصر وأسوان .

و أكد اللواء محمود شعراوي حرص واهتمام الوزارة على دعم تنفيذ استراتيجية السكان والتنمية2030 التي شارك في إعدادها جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية للمساهمة في حل القضية السكانية متشابكة الأبعاد ومتعددة الجهات ، وأوضح الوزير أنه من الضرورى العمل على تحسين الخصائص السكانية، وزيادة وعي المواطنين تجاه الصحة الإنجابية والعدد الأمثل من الأطفال حيث أن الزيادة السكانية غير المبررة تلتهم جهود التنمية المبذولة من قبل الدولة وتحرم المواطن من الشعور بثمارها أو الخروج من دائرة الفقر وتحسين المستوى الاقتصادي والاجتماعي.

وأشار شعراوى إلى أنه لابد من المضي قدما نحو الاستمرار في دعم التحسن في معدلات النمو السكاني والخصائص والتوزيع السكاني وتحقيق العدالة الاجتماعية وسد فجوات التنمية رغم الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد بسبب فيروس كورونا المستجد، مؤكداً دعمه الكامل لتحقيق أهداف برنامج تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية الذي يتم تنفيذه في جميع محافظات الصعيد والذي يهدف إلي إعداد كوادر محليه قادرة علي إدارة البرنامج السكاني علي المستوي المحلي من حيث المشاركة في التخطيط والتنسيق والمتابعة بشكل تشاركي وتكاملي مع باقي الجهات وبالتنسيق مع مكاتب المجلس القومي للسكان بالمحافظات ودعم دور الشباب للمشاركة في اتخاذ القرار لحل القضية والاستفادة من أفكارهم ومبادراتهم في هذا الشأن .

وشدد اللواء محمود شعراوى على دعمه الكامل لمواصلة وحدة السكان المركزية التابعة للوزارة لمجهوداتها لبناء كوادر سكانية حتي مستوي القرية قادرة علي تحديد الاحتياجات السكانية ووضع المشكلات علي أولويات العمل وإدراجها بخطة المحافظة السكانية وتقديم تقارير دورية للسادة المحافظين عن متابعة الموقف السكاني باستمرار ورصد المشكلات والاستجابة السريعة لحلها .

وفى السياق ذاته نظمت الوزارة تحت رعاية السيد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ، ورشة العمل الأولي لبناء قدرات وحدات السكان بدواوين عموم خمس محافظات وهم أسوان والأقصر وقنا وسوهاج وأسيوط وذلك خلال الفترة ١٤- ١٧ سبتمبر ٢٠٢٠، وذلك في إطار برنامج تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية الممول من صندوق الأمم المتحدة للسكان بالتعاون مع الوزارة .

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و افتتح الورشة اللواء حمزة درويش رئيس قطاع مكتب الوزير والديوان العام والذى ألقى كلمة نيابه عن الوزير كما حضر الجلسة الافتتاحية السفير محمد حجازي مستشار الوزير للتعاون الدولي والسيدة دولت شعراوي مدير برنامج السكان والتنمية بصندوق الامم المتحدة للسكان والدكتورة فاطمة الزهراء جيل مدير مشروع تسريع الاستجابة المحليه للقضية السكانيه .

واستهدفت ورشة العمل بناء قدرات أعضاء وحدات السكان في استقراء المؤشرات السكانية وتحليلها وأهمية التخطيط بالنتائج ومتابعة الخطط وكيفيه تحديد المشكلات والأولويات وبناء شراكات لدعم الحلول المقترحة وعمل مبادرات جنباً إلي جنب مع أنشطة الخطة السكانية لتلبي حاجات مجتمعية فعلية ومرغوبة من المجتمع وتحقق نتائج سريعة تساعد في تحسين أداء البرنامج السكاني بالمحافظات وتدعم تنفيذ الاستراتيجية القوميه للسكان والتنمية.

كما إهتمت الورشة بمناقشة المشاركين في أسلوب العمل مع شركاء العمل السكاني والتنسيق بين الأدوار المختلفة وسبل الشراكات والإجراءات التفصيلية لتنفيذ المهام بما يساعد في بناء إطار تنظيمي متكامل قائم علي الشراكة الفعالة للوصول الي مستويات نمو سكاني منخفض.

وخلصت الورشة لمجموعة من التوصيات أهمها الاستمرار في تفعيل دور الشباب في صنع القرار والتعاون بين فريق وحدات السكان والمديريات المعنية بالأنشطة السكانية والمجتمع المدني والخاص والمجلس القومي للسكان لتطوير مبادرات سريعة لتلبيه احتياجات المواطنيين.

حضر الورشة ٣٠ مشاركاً من الخمس محافظات وقام بالتدريب وتقديم المحاضرات مديرة المشروع ومجموعة من الخبراء والمستشارين المتخصصين في العلوم الاجتماعية والاحصاء والمتابعة والتقييم والأطر المؤسسية.

ومن المقرر أن يتم خلال الفترة القادمة تنظيم ورشة عمل لخمس محافظات آخري ضمن نطاق المشروع الذي يأتي في إطار تكليفات وزارة التنمية المحلية بشأن القضية السكانية بالتعاون مع عدة وزارات وبالتنسيق مع المجلس القومي للسكان.