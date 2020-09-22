لدعم حركة الصادرات.. وزير النقل: رفع كفاءة الطرق وزيادة عربات المبردات بالسكة الحديد

عقد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، اجتماعًا موسعًا مع السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وبحضور مساعد وزير التجارة والصناعة وقيادات الوزارات الثلاثة، وذلك لبحث التكامل بين المشروعات التي تنفذها هذه الوزارات لتحفيز بيئة الاستثمار وإحداث التنمية الاقتصادية المنشودة.



في بداية اللقاء، أكد الفريق مهندس كامل الوزير أن إستراتيجية وزارة النقل تعتمد على التنسيق والتكامل بينها وبين جميع الوزارات الأخرى فيما يتم تنفيذه وتخطيطه من مشروعات بما يساهم في أحداث التنمية الشاملة باعتبار أن النقل بجميع أنواعه يعتبر الركيزة الأساسية المرتبطة بالصادرات والواردات وبنقل المنتجات الزراعية والصناعية من أماكن التمركز الزراعي والصناعي إلى مناطق التوزيع وإلى الموانئ البحرية.

وقال إن جميع مشروعات الوزارة سواء في مجال الطرق والكباري أو في مجال السكك الحديدية أو في مجال الموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية يراعى فيها الربط مع المناطق الزراعية والصناعية بما يحفز بيئة الاستثمار وبما يعود إيجابيا على الاقتصاد القومي وتحقيق التنمية الاقتصادية.

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وأشار إلى الجهود الحالية وخطط الوزارة لزيادة الربط التجاري ونقل البضائع مع الدول الأخرى مثل السعودية عن طريق خط سفاجا /ضبا والأردن عن طريق خط نويبع/ العقبة، وكذلك مخططات الربط السككي مع السودان وتنفيذ طريق القاهرة / أسوان الصحراوي الغربي الذي يعتبر جزءا من محور القاهرة كيب تاون، بالإضافة إلى جهود وزارة النقل لجعل مصر مركزا لتجارة الدول الأوروبية إلى أفريقيا.

من جانبه، أشاد وزير الزراعة باستراتيجية وزارة النقل التي تعتمد على التنسيق مع الوزارات الأخرى فيما يتعلق بالمشروعات، خاصة أن النقل يعتبر أحد أهم عوامل نجاح منظومة نقل المنتجات الزراعية، وأحد أهم العوامل الجاذبة للاستثمار، وأن مناطق الاستصلاح الزراعي المطلوب خدمتها هي شرق العوينات وتوشكى وغرب المنيا ووسط وشمال سيناء.

وفي الختام، أكد وزير النقل على تلبية جميع المقترحات المقدمة من وزارتي التجارة والصناعة والزراعة واستصلاح الأراضي فيما يتعلق بمساهمة وزارة النقل في رفع كفاءة عدد من الطرق أو زيادة عدد عربات المبردات الخاصة بالسكة الحديد بما يعود إيجابيا على عملية نقل المنتجات الزراعية والصناعية وزيادة حركة الصادرات والواردات.