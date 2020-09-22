وأوضحت الوزارة فى بيان صحفى، أن ذلك من ضمن 79 شابا مسجلين من راغبى العمل، فضلا عن صرف 5 آلاف جنيه منحا للعاملين غير المنتظمين، كرعاية اجتماعية وفقاً للائحة المالية لهذه الفئة.
تلقى وزير القوى العاملة، تقريرا بذلك من محمد سالم عبد المالك مدير المديرية عن إنجازاتها عن شهر أغسطس الماضى، أشار فيه إلى أن المديرية قامت باستخراج 28 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة الحرفة من خلال المكاتب التابعة لها فى المحافظة.
وفى مجال التفتيش العمالى قامت المديرية بالتفتيش على 116 منشأة، وتحرير محضر عمالى، وفى مجال السلامة والصحة المهنية قامت بالتفتيش على 15 منشأة، والاشتراك فى لجنة واحدة للتراخيص للمحال العامة بناء على خطاب من الصندوق الإجتماعى.
كما قامت المديرية بمتابعة الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتطهير وموقف العمالة لنحو 15 منشأة، ومتابعة الحالة الصحية للعاملين داخل تلك المنشآت للتأكد من عدم إصابة أى فرد من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية، فضلا عن مكاتب التفتيش العمالى.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر القوى العاملة: تعيين 11 شابا وصرف 5 آلاف منحة للعمالة بشمال سيناء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.