محافظ المنيا: استقبلنا 85 ألف طلب تصالح.. وندرس تخفيض سعر العزب

أعلن أسامة القاضى محافظ المنيا، أن إجمالى طلبات التصالح على مخالفات البناء المقدمة بلغت حتى الآن 85 ألفا و445 طلبا، موجها باستمرار وانتظام عمل المراكز التكنولوجية بجميع مراكز المحافظة، فى استقبال وتلقى طلبات المواطنين للتصالح وتقنين أوضاعهم وسداد قيمة جدية التصالح.





جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة، بحضور اللواء أحمد جبريل السكرتير العام المساعد، ورؤساء المدن، والأجهزة التنفيذية وعدد من الجهات المعنية. ووجه المحافظ، وفقا لبيان صحفى، اليوم، بدراسة إمكانية تخفيض أسعار المتر للتصالح فى مخالفات البناء بالمناطق المتاخمة "العزب" والتى تقع داخل حدود التنظيم الداخلى ما بين المدينة والقرية، من خلال اللجان المشكلة لهذا الغرض، وذلك استجابه لطلبات الأهالى وضمن توجيهات القيادة السياسية بمراعاه الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين، مؤكدا على تقديم جميع التسهيلات على المواطنين المتقدمين لإجراء التصالح فى المخالفات.

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