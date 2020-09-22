محافظ المنيا: استقبلنا 85 ألف طلب تصالح.. وندرس تخفيض سعر العزب

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة، بحضور اللواء أحمد جبريل السكرتير العام المساعد، ورؤساء المدن، والأجهزة التنفيذية وعدد من الجهات المعنية.
ووجه المحافظ، وفقا لبيان صحفى، اليوم، بدراسة إمكانية تخفيض أسعار المتر للتصالح فى مخالفات البناء بالمناطق المتاخمة "العزب" والتى تقع داخل حدود التنظيم الداخلى ما بين المدينة والقرية، من خلال اللجان المشكلة لهذا الغرض، وذلك استجابه لطلبات الأهالى وضمن توجيهات القيادة السياسية بمراعاه الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين، مؤكدا على تقديم جميع التسهيلات على المواطنين المتقدمين لإجراء التصالح فى المخالفات.
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