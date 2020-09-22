خلال يومين.. 1600 طلب للالتحاق بالجامعات المصرية من الكويت

كشف الملحق الثقافى المصرى لدى الكويت الدكتور عماد حشيش، عن تقدم نحو 1600 طالب مصرى وأجنبى حتى الآن، من إجمالى نحو 5 آلاف طالب، لتوثيق شهاداتهم، استعدادًا لتقديم طلبات الالتحاق بالجامعات المصرية.





وقال حشيش فى تصريح لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بالكويت، اليوم الثلاثاء، إنه تم رفع درجات الاستعداد داخل المكتب الثقافى لدى الكويت، منذ يوم الجمعة الماضية، قبيل 24 ساعة من إعلان نتيجة الثانوية العامة فى الكويت، لاستقبال الطلبة الراغبين فى توثيق شهاداتهم للالتحاق بالجامعات المصرية، مشيرًا إلى أن الإقبال منقطع النظير هذا العام، سواء من الطلبة المصريين أو غير المصريين.

وأوضح أن آلية تنسيق شهادات الثانوية العامة للطلبة المصريين، أو الطلبة من جنسيات أخرى، تتمثل فى تصديق الشهادة بداية من وزارة الخارجية الكويتية، ثم التصديق عليها من المكتب الثقافى المصرى، قبل أن يتم التصديق عليها أخيرًا من القنصلية المصرية.

وفيما يتعلق بالتسهيلات التى اعتمدها المكتب الثقافى هذا العام للتيسير على الطلبة وأولياء أمورهم، قال حشيش إنه تم إتاحة خدمة حجز مواعيد التصديق على الصفحة الرسمية للمكتب الثقافى على "فيس بوك"، تنفيذا للاشتراطات الصحية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا، وتشييد مظلات بالساحة الخارجية للمكتب لحماية المراجعين من أشعة الشمس، ووضع تكييفات صحراوية لترطيب درجات الحرارة، بالإضافة إلى تخصيص مسارات سريعة لذوى الاحتياجات الخاصة.

وناشد الملحق الثقافى المصرى لدى الكويت الطلبة وأولياء أمورهم، مراجعة صفحة المكتب الثقافى على "فيس بوك" لحجز مواعيد تصديق الشهادات، تجنبا للزحام وتيسيرا عليهم، مؤكدا أن المكتب يعمل على مدار اليوم منذ الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الرابعة عصرا، فيما لا تتجاوز المدة الزمنية اللازمة للتصديق 15 دقيقة.

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وأكد حشيش تواصله مع المكتب الثقافى الكويتى فى القاهرة، وكذلك الإدارة المركزية للطلبة الوافدين بوزارة التعليم العالى، لتذليل أية عقبات تظهر أمام الطلبة الكويتيين.

وفيما يتعلق بالجامعات الأهلية الجديدة ومدى الإقبال عليها، أوضح أن المكتب الثقافى تلقى حتى الآن عددًا ضخمًا من الطلبات من الكويت، للالتحاق بالجامعات الأهلية الدولية الجديدة بمصر، وذلك فى ظل الدعم الكبير الذى تلقاه تلك الجامعات من قبل القيادة السياسية فى مصر، والتى حرصت على إنشائها وفقا لأحدث المواصفات العالمية فى المجال الجامعى، ومن بينها جامعة الملك سلمان بفروعها بمدينة الطور، ورأس سدر، وشرم الشيخ، وجامعة الجلالة وجامعة العلمين الدولية.

وأعرب الملحق الثقافى المصرى لدى الكويت، عن شكره للسلطات الكويتية، على حسن تعاونها مع المكتب، بما يعكس العلاقات التاريخية المتجذرة بين البلدين والشعبين الشقيقين.