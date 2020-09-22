نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة .. الموعد والرابط

وفى التقرير التالى يرصد موقع "دوت الخليج" التفاصيل الكاملة عن تنسيق المرحلة الثالثة لطلاب الثانوية العامة، والتى تشمل كل من "بقية الطلاب الناجحين من الدور الأول وكذلك الطلاب المتخلفين عن التقدم من المرحلتين الأولى والثانية بالإضافة إلى الطلاب الناجحين فى الدور الثانى" من خلال موقع التنسيق الالكترونى على شبكة الإنترنت من هنا .

وبلغ الحد الأدنى للتقدم للمرحلة الثالثة لجميع الشعب العلمية والشعبة الأدبية 205 درجة بنسبة 50%.



أبرز الأماكن المتاحة بالمرحلة الثالثة من التنسيق:

حقوق انتساب موجه مدينة السادات

دار العلوم انتساب موجه المنيا

العالى خدمة اجتماعية سوهاج

المعهد العالى لتكنولوجيا المعلومات بمدينة بدر

المعهد العالى للعلوم الإدارية بجناكليس – البحيرة

العالى قاهرة سياحة وفنادق مقطم

العالى دراسات نوعية جيزه لنظم المعلومات الإدارية

العالى للعلوم الإدارية بلقاس دقهلية

المعهد المصرى لأكاديمية الإسكندرية نظم معلومات إدارية

الفنى التجارى بدمنهور

حقوق انتساب موجه أسيوط

تربية رياضية بنات بنى سويف

حقوق انتساب موجه الزقازيق

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الفنى للفنادق الإسكندرية

تربية نوعية فنية المنصورة بميت غمر

معهد الألسن العالى بمدينة نصر

تربية رياضية بنين بنى سويف

تربية نوعية فنية كفر الشيخ

العالى للغات بمصر الجديدة

تربية نوعية فنية الزقازيق



عدد الطلاب الذين سجلوا رغباتهم:

فى اليوم الأول للتسجيل، أعلن السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى والمشرف العام على مكتب التنسيق، أن عدد المتقدمين لتنسيق المرحلة الثالثة للقبول بالجامعات بلغ 10 آلاف طالبًا وطالبة للعام الجامعى 2020/2021.

ووصل عدد الطلاب حتى أمس الإثنين، وقبل إغلاق باب التسجيل بساعات نحو160 ألف طالب وطالبة.

مد فترة تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثالثة:

وقررت وزارة التعليم العالى، مد فترة تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الثالثة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة المصرية حتى الساعة السابعة مساء اليوم الثلاثاء الموافق 22 سبتمبر الجارى.

يأتى ذلك فى إطار حرص الوزارة على مصلحة الطلاب الذين لم يتقدموا لتسجيل رغباتهم من خلال موقع التنسيق الإلكترونى، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة لأبنائنا الطلاب الذين حصلوا على زيادة درجات نتيجة التظلمات التى تقدموا بها لإعادة تصحيح بعض المواد لتسجيل رغباتهم، ولمنح باقى الطلاب إمكانية تعديل رغباتهم حتى الموعد المحدد لغلق الموقع لإتمام عملية المراجعة والتوزيع ومن ثم إعلان النتائج.

تنسيق المرحلة الثالثة 2020

ويعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى، نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2020 والحدود الدنيا للكليات والمعاهد نهاية الأسبوع الجارى، ثم إعلان مرحلة التحويلات لطلاب المرحلة للبدء فى إرسال كشوفات الطلاب للجامعات.



وتعلن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2020 عبر بوابة الحكومة المصرية من هنا