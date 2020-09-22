اليوم.. مصر للطيران تسير 39 رحلة دولية وداخلية لنقل 4600 راكب

تسير شركة مصر للطيران، علي مدار اليوم الثلاثاء ، 39 رحلة جوية لعدة وجهات بالخارج ، بخلاف رحلاتها الداخلية ورحلات الشحن الجوي التي تسيرها يوميا إلى عواصم ومدن العالم.

وتنطلق الرحلات الجوية لمصر للطيران من مطار القاهرة الدولي ، بمعدل رحلة واحدة إلى كل من أثينا، روما، لندن، ميلانو، فيينا، اسطنبول، أديس أبابا، دار السلام، الخرطوم، أبوظبي، الشارقة، إربيل، بيروت، تونس، البحرين، أبها، لاجوس، الدمام، المدينة المنورة، القصيم، موسكو، واشنطن، و 3 رحلات جوية إلى كل من دبي، جدة، ورحلتين جويتين إلى الرياض، و5 رحلات داخلية بمعدل رحلتين جويتين إلى كل من شرم الشيخ، الغردقة، ورحلة واحدة جوية إلى الأقصر، بالإضافة إلى و5 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب من 4600 راكب.

ووضعت مصر للطيران خطة احترازية مكثفة مع بدء استئناف الحركة الجوية ، بالتعاون مع كافة الجهات المعنية للوقاية والحد من فيروس كورونا ،خلال مراحل السفر المختلفة قبل وأثناء وبعد وصول الرحلة ، حيث تم تركيب فلاتر في أجهزة تكييف جميع طائرات مصر للطيران والتي يمكنها التقاط ما يصل إلى 99% من الفيروسات والميكروبات والبكتيريا ، ويرتدي جميع أفراد الطاقم الجوي الكمامات وأغطية الوجه والقفازات ، بالإضافة إلي توفير universal protection kit تحتوي على مطهرات، قفزات، كمامات، مع توفير كميات إضافية مع طاقم الطائرة ، مع تخصيص مكان لذوي الأمراض المزمنة وغيرها، الذين يتعذر عليهم ارتداء الكمامة لفترات طويلة ، و تخصيص آخر صفين في الطائرة لعزل الركاب الذين قد تظهر عليهم أعراض مرضية، وتخصيص أحد أفراد أطقم الضيافة لخدمتهم، مع تخصيص دورة مياه مستقلة بهم ، ولا يتم تقديم وسادات أو أغطية أو مشروبات ساخنة على متن الطائرة ، وان تكون جميع الوجبات المقدمة و أدوات الطعام مغلفة معدة بطريقة آمنه و خاضعة لكافة معايير السلامة و الجودة.