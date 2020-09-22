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طعن شاب مصري خلال مشاجرة بالسعودية

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أصدر وزير القوى العاملة محمد سعفان، تعليمات فورية لمكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بالرياض بالمملكة العربية ، بمتابعة حالة العامل المصري الذي تعرض للطعن نتيجة مشاجرة مع أحد الأشخاص السعوديين، والتواصل مع جهة عمله لحفظ حقوقه العمالية، فضلًا عن التنسيق مع  الشئون القانونية بالقنصلية لمعرفة ملابسات الحادث، وزيارته بالمستشفى؛ للاطمئنان على حالته الصحية من الفريق الطبي المعالج ، وابلاغه تمنياتنا له بالشفاء العاجل.

وأوضح المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة، أن الوزير تلقى تقريرا عاجلا من الملحق العمالي أحمد رجائي رئيس المكتب العمالي بالرياض، أشار فيه إلى أنه تم الحصول على بيانات أولية عن المصري المصاب ويدعى عصام محمد العربي، حيث تعرض لحادث طعن نتيجة مشاجرة مع أحد الأشخاص السعوديين بالرياض وتم نقله إلى مستشفى المواساة لتلقي العلاج، حيث تبين وجود جرح بالذراع الأيمن وجرح آخر بالظهر، وحالته مستقرة نسبيًا ، وفى حاجة لإجراء عملية جراحية .

وجار التنسيق مع الشئون القانونية بالقنصلية العامة بالرياض لمتابعة القضية وحالة المصاب.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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