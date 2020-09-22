نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فريق مركز رصد بجامعة حلوان يزور حي حلوان لاستكمال تطوير كفر العلو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قام فريق مركز رصد بجامعة حلوان بزيارة لرئيس حى حلوان، وذلك برعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والأستاذ الدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة،و إشراف الأستاذة الدكتورة سناء حجازى مدير المركز، يأتي ذلك في إطار حرص الجامعة على مواصلة جهود تطوير المناطق العشوائية بحلوان، من خلال توطيد علاقات التعاون مع الجهات المختلفة لتطوير منطقة كفر العلو بحلوان،جاء ذلك من خلال زيارة فريق مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية لمناقشة الأدوار التكاملية، بين الجامعة ورئيس حى حلوان د أحمد القزاز، وذلك بحضور د.محمود بكرى النائب البرلمانى بحلوان.

حيث أن جامعة حلوان تولى اهتمامًا بالمناطق العشوائية بصفة عامة، والمناطق الأكثر قربا من الجامعة بشكل خاص، تزامنًا مع اهتمام الدولة بالتنمية، وفى خلال تلك الزيارة تم عرض سابقة الجهود المبذولة من مركز رصد في المنطقة،ورؤية الجامعة في تطوير المناطق العشوائية،وفق خطتها الاستراتيجية 2025، حيث ترتكذ رؤية الجامعة على رفع قيمة العمل في الجانب الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، من خلال خطة التطوير للمناطق العشوائية.