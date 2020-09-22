نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعفان: بدء تدريب الشباب على 5 مهن مجانا بقنا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت مديرية القوي العاملة بقنا، عن بدء الدورات التدريبية مجانا على 5 مهن مطلوبة في سوق العمل الداخلي والخارجي، وذلك بمراكز التدريب المهني التابعة لها، نظرًا لحاجة المجتمع وتخفيفًا لحدة البطالة وتنمية القدرات والمهارات المكتسبة من التكنولوجيا المتقدمة لتنمية الموارد البشرية لتلبية متطلبات سوق العمل.

وكان وزير القوي العاملة محمد سعفان، قد وجه مديريات القوي العاملة على مستوى 27 محافظة بوضع آلية منضبطة لاستئناف العملية التدريبية بكافة المراكز الثابتة والمتنقلة التابعة لها يراعي فيها الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي، وأعمال التعقيم والتطهير اليومي للأجهزة والمعدات وأماكن التدريب للحد من انتشار فيروس كورونا، فضلًا عن تخفيض أعداد المتدربين بالورش والمراكز لما يقرب من 50% من سعتها التدريبية.

وفي نفس السياق أوضح أسعد أحمد السيد مدير المديرية، أنه سوف يتم البدء في عملية التدريب فور التسجيل على هذه المهن واستكمال العدد، ويشمل على مجالات: التركيبات الكهربائية، والسباكة الصحية، والتفصيل والحياكة، والتبريد والتكييف، والمساحة.

ولفت إلي أن المتدرب سوف يحصل خلال فترة التدريب على عدد من المميزات تشمل: حافز تدريب عبارة عن بدل انتقال يومي للمتدرب، فضلا عن التأمين على المتدرب خلال فترة التدريب، وتوفير فرص عمل بعد انتهاء التدريب للمتميزين، مع منح المتدربين شهادة معتمدة من المديرية، وتوفير جميع الأدوات والمعدات للمتدرب مجانا، بالإضافة إلي أتوبيسات تنقل المتدربين يوميًا ذهابًا وإيابًا، وتوزيع زي موحد خاص لكل متدرب مجانًا، مؤكدة أن جميع صالات وأماكن التدريب يتم تعقيمها يوميا.

وحدد مدير المديرية شروط الالتحاق، أن يكون سن المتقدم من ١٨ حتى ٤٥ عامًا، على أن يتم التسجيل بمركز تدريب مهني قفط وعنوانه: قفط - الكلاحين - أمام المرور، بخلاف مهنة التفصيل والحياكة والتى يتم التقدم عليها بمنطقة قوى عاملة نجع حمادي، والاستعلام على الرقم: 01221405040.

القوى العاملة: تعيين 2334 شابًا.. بينهم 24 من ذوى القدرات خلال شهر بالجيزة

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوي العاملة بمحافظة الجيزة 2334 شابًا، بينهم 24 شابًا من ذوى القدرات الخاصة بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، وذلك من خلال شهادة القيد المرتدة "كعب العمل" لمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، كما تم تسجيل 8640 راغب عمل، وتوفير 1597 فرصة عمل أخرى.

وأوضح الوزير أنه تم إستخراج 1427 شهادة قياس مستوى مهارة و1338 رخصة مزاولة مهنة من خلال مكاتب التشغيل التابعة للمديرية.

تلقي الوزير، تقريرًا بذلك من محمد عيسى، وكيل الوزارة مدير المديرية بانجازاتها عن شهر أغسطس الماضي، أشار فيه إلي أنه في مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 32 منشأة، وأسفر التفتيش عن تحرير 7 محاضر، ومنح مهلة قانونية لـ 31 منشأة أخري، بالإضافة إلى تلقي 7 شكاوي جاري بحثها، أما عن مجال التفتيش العمالي، فقد تم التفتيش على 169 منشأة لضمان تطبيق أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

وقال: إنه من خلال مفتشى العمل والسلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 112 منشأة لمتابعة ومراقبة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء والقرارات الوزارية في هذا الخصوص.

وفي مجال تراخيص عمل الأجانب، قامت المديرية بإستخراج 43 ترخيص عمل لأجنبي لأول مرة، وتجديد 6 آخرين طبقًا للقوانين واللوائح المنظمة.

وأشار إلي أنه في مجال علاقات العمل تم تلقى 1186 شكوى عمالية، تم تسوية 90 شكوى منها، واتخاذ الإجراء القانوني تجاه 411 شكوى، مراحل منها 181 شكوي، بالإضافة إلى 504 شكوى ما زالوا تحت البحث والدراسة.

