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اليوم آخر موعد لتسجيل رغبات الطلاب للالتحاق بالجامعات

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم آخر موعد لتسجيل رغبات الطلاب للالتحاق بالجامعات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن مكتب التنسيق عن اختتام أعمال تسجيل رغبات طلاب المرحلة الثالثة لتنسيق القبول بالجامعات والمعاهد الحكومية، وذلك بعد أن قررت وزارة اليوم آخر موعد لتسجيل رغبات الطلاب للالتحاق بالجامعات العالى مد باب تسجيل الرغبات بأعمال المرحلة الثالثة للتنسيق، والذى كان مقرر وفقا للجدول الزمنى غلق باب التسجيل السابعة مساء أمس الاثنين.

وقررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مد فترة تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الثالثة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة المصرية حتى الساعة السابعة مساء اليوم الثلاثاء الموافق 22 سبتمبر الجاري، وذلك بعد أن كان مقرر له مساء أمس ااإثنين.

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وقالت وزارة التعليم العالى، إن قرار مد فترة تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الثالثة يأتى في إطار حرص الوزارة على مصلحة أبنائنا الطلاب، الذين لم يتقدموا لتسجيل رغباتهم من خلال موقع التنسيق الإلكتروني، بالإضافة إلي إتاحة الفرصة لأبنائنا الطلاب الذين حصلوا علي زيادة درجات نتيجة التظلمات التي تقدموا بها لإعادة تصحيح بعض المواد لتسجيل رغباتهم، ولمنح باقي الطلاب إمكانية تعديل رغباتهم حتى الموعد المحدد لغلق الموقع لإتمام عملية المراجعة والتوزيع ومن ثما إعلان النتائج.

واهابت الوزارة بأبنائنا الطلاب الذين لم يتقدموا لتسجيل رغباتهم من خلال موقع التنسيق الإلكتروني أو الطلاب الراغبين في تعديل رغباتهم، بالالتزام بالموعد المحدد.

ويبلغ طلاب الشعبة العلمية بالمرحلة الثالثة للتنسيق 57185 طالبا و20980 طالبا بالشعبة الأدبية بإجمالى 86 ألفا و165 طالبا وطالبة وهم الناجحين من الدور الأول ثانوية عامة وسيتم إضافة الطلاب الناجحين فى دور الثانى بالثانوية العامة بعد إعلان النتائج.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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