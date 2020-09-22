وزير الرى: اتخاذ جميع الإجراءات للتعامل مع ارتفاع مناسيب المياه

وأوضحت الوزارة، فى بيان صحفى، اليوم الثلاثاء، أن ذلك لمتابعة الموقف المائى وآلية التعامل مع موسم الفيضان الحالى والاستعدادات لموسم الأمطار والسيول، وكذلك متابعة الموقف التنفيذى للمشروعات التى تنفذها الوزارة وخصوصا المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع وكذلك التحول لتطبيق طرق الرى الحديثة.

ووجه عبد العاطى بقيام رؤساء الإدارات المركزية بالتنسيق الدائم والمستمر مع المحافظين والجهات المحلية واتخاذ الإجراءات الاحتياطية للتعامل مع ارتفاع المناسيب بما لا يؤثر على الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة، وكذلك قيام أجهزة الوزارة بالتصدى للتعديات والمخالفات على المجارى المائية وخصوصاً مجرى نهر النيل بفرعيه وإرسال قرارات الإزالة للنيابات العسكرية لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.

وأكد عبد العاطى، على قيام قطاع تطوير وحماية نهر النيل بحصر جميع المساكن المخالفة التى تتأثر بارتفاع منسوب المياه والمطلوب إخلائها، واتخاذ الإجراءات بشأنها وكذلك مراعاة أى تأثير قد يحدث على الجزر النيلية وإعداد تقرير يومى بالأراضى والمبانى المتأثرة بارتفاع مناسيب المياه.

وفى سياق متصل تم التأكيد على قيام مصلحة الميكانيكا والكهرباء بتشغيل محطات الرفع بكامل طاقتها وزيادة ساعات التشغيل للوصول بمناسيب المصارف إلى أقل منسوب ممكن وتشغيل محطات الطوارئ إذا لزم الأمر وذلك استعدادًا لموسم السيول والأمطار.

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وتم التوجيه بضرورة المرور والمتابعة الدورية والمستمرة على جسور المصارف والتأكد من جاهزيتها لمواجهة مخاطر السيول والأمطار ورفع منسوب الجسور المنخفضة وتدعيم كافة النقاط الضعيفة على المصارف.

وفيما يتعلق بالمشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع، تم عرض الموقف التنفيذى له والتأكيد على سرعة نهو الأعمال فى مواعيدها المقررة، وقيام إدارات توزيع المياه بعمل المناورات اللازمة لتنفيذ مشروع تأهيل الترع خاصة فى ظل ارتفاع مناسيب المياه.

كما تم عرض الموقف التنفيذى لمشروع تنفيذ شبكات الرى الحديث والذى يُعتبر من أهم إجراءات الدولة المتخذة لترشيد المياه والاستفادة المثلى من الموارد المائية المتاحة.