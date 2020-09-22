صور.. 79 ألفا و894 طلب تصالح تلقتها المراكز التكنولوجية بالشرقية حتى أمس

تشهد المراكز التكنولوجية المنتشرة بنطاق محافظة الشرقية إقبالاً كثيفاً من المواطنين لسرعة تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء العشوائى قبل انتهاء المدة المحددة فى نهاية الشهر الجارى، فاستقبلت المراكز التكنولوجية 79 ألف و894 طلبا حتى 21 سبتمبر الجارى.





وكلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتقديم كل التسهيلات للمواطنين خلال تقديمهم طلبات التصالح على مخالفات البناء لتقنين الأوضاع فى الأعمال التى اُرتكبت بالمخالفة لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، وذلك تفعيلا للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية الخاص بفتح باب تلقى طلبات التصالح على بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع. وأهاب المحافظ بالمواطنين من أصحاب الشأن بالتقدم بطلبات التصالح لتلاشى حملات الإزالة للعقارات والتعديات المخالفة على أراضى أملاك الدولة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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