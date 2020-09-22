منها استقبال العام الدراسى الجديد.. ملفات مهمة على طاولة الحكومة اليوم

بدأ مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعى، صباح اليوم الثلاثاء، عبر خاصية "الفيديو كونفرانس" برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، لبحث عدد من الملفات السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية.





ويناقش مجلس الوزراء، خلال اجتماعه، عددًا من الموضوعات ومشروعات القوانين والقرارات الوزارية الهامة التى تهدف إلى استمرار عجلة التنمية ومتابعة استكمال العمل بالمشروعات المختلفة بعدد من المحافظات، مع التشديد على تطبيق كل التدابير والإجراءات الاحترازية فى جميع قطاعات الدولة لتفادى الإصابة بفيروس كورونا. كما يتابع المجلس أيضًا ما تم بشأن الإجراءات التى يتم اتخاذها بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن مظلة الضمان الاجتماعى، وملفات تطوير قطاعى الصحة والتعليم والإجراءات الخاصة برعاية محدودى الدخل وتوفير احتياجات المواطنين بشكل عام والاستعدادات والتحضيرات لاستقبال العام الدراسى الجديد فى المدارس والجامعات والإجراءات الاحترازية والترتيبات الخاصة التى ستتخذ للحفاظ على صحة الطلاب والطالبات.

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