الأرصاد
وقال شاهين خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر، عبر القناة الأولى، الفضائية المصرية، وon e، اليوم الثلاثاء أن الفترة المقبلة قد تشهد سقوط أمطار على محافظات الجمهورية وتكون غزيرة فى سيناء والبحر الأحمر، موضحا أنها قد تصل إلى حد السيول.
الأرصاد
وذكر شاهين أن فصل الخريف فى جنوب البلاد وجبال البحر الأحمر وسيناء يكون له طابع خاص حيث تصل الأمطار إلى حد السيول، واعتدنا أن نرى سقوط الأمطار خلال شهر أكتوبر خصوصا خلال السنوات الماضية، مضيفًا أنه لا يوجد ما يدعو للقلق خلال الفترة المقبلة مثل ما حدث خلال شهر مارس الماضى.
الأرصاد
ولفت مدير مركز التحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أن الهيئة أرسلت بيانا حول وضع الطقس فى فصل الخريف إلى غرفة العمليات فى مجلس الوزراء، وإلى كل المحافظات لتطهير مخرات السيول، ومصارف المياه، لافتا إلى أن الشعب أدرك أن فصل الخريف وهذه الفترة تشهد أمطارا غزيرة.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر فيديو.. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار غزيرة خلال الخريف على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.