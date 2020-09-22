فيديو.. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار غزيرة خلال الخريف

حذر الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، من سقوط أمطار غزيرة خلال فصل الخريف، قائلًا إن فصل الخريف يشهد سقوط أمطار غزيرة فى مصر، بجانب فصل الشتاء على محافظات شمال وجنوب البلاد.





الأرصاد

وقال شاهين خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر، عبر القناة الأولى، الفضائية المصرية، وon e، اليوم الثلاثاء أن الفترة المقبلة قد تشهد سقوط أمطار على محافظات الجمهورية وتكون غزيرة فى سيناء والبحر الأحمر، موضحا أنها قد تصل إلى حد السيول.

الأرصاد

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وذكر شاهين أن فصل الخريف فى جنوب البلاد وجبال البحر الأحمر وسيناء يكون له طابع خاص حيث تصل الأمطار إلى حد السيول، واعتدنا أن نرى سقوط الأمطار خلال شهر أكتوبر خصوصا خلال السنوات الماضية، مضيفًا أنه لا يوجد ما يدعو للقلق خلال الفترة المقبلة مثل ما حدث خلال شهر مارس الماضى.

الأرصاد

ولفت مدير مركز التحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أن الهيئة أرسلت بيانا حول وضع الطقس فى فصل الخريف إلى غرفة العمليات فى مجلس الوزراء، وإلى كل المحافظات لتطهير مخرات السيول، ومصارف المياه، لافتا إلى أن الشعب أدرك أن فصل الخريف وهذه الفترة تشهد أمطارا غزيرة.