التعليم: إنهاء شكاوى المتقدمين لأداء امتحان مدارس المتفوقين إلكترونيا

وأتاحت وزارة التربية والتعليم، صباح اليوم الامتحان الإلكترونى للطلاب المتقدمين للالتحاق بمدارس المتفوقين، والذين تعرضوا لمشكلات تقنية وفنية خارجة عن إرادتهم ولم تمكنهم من أداء امتحان القبول بمدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا، والتى عقد خلال الأسبوع الماضى.

وكانت الإدارة العامة للبنية التكنولوجية قد أعلنت عن وجود بريد إلكترونى لتلقى الشكاوى التى حدثت خلال أداء الامتحان وفحصها والبت فى أحقية أداء الامتحان مرة أخرى من عدمه، وذلك حرصًا على مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب المتقدمين، كما تم الإعلان عن أسماء الطلاب الذين تم دراسة الشكاوى المقدمة منهم وثبت أحقيتهم فى أداء الامتحان من خلال الموقع الإلكترونى للوزارة.

وحددت الوزارة خطوات ودليل أداء الاختبارات الإلكترونية للطلاب حتى لا يقع الطالب فى خطأ يحرمه من الالتحاق أو احتساب نتيجة الامتحان على النحو الآتى:

ـ يتم الدخول على الصفحة الرئيسية للموقع الإلكترونى للاختبارات.

ـ اكتب اسم المستخدم وكلمة المرور فى الخانات المخصصة لذلك واضغط على دخول.

ـ يتم الدخول إلى الصفحة الرئيسية للطالب.

ـ تشتمل على : السيرة الذاتية وبها بيانات الطالب "الاسم ورقم الجلوس والمحافظة".

ـ على الطالب مسئولية التأكد من ظهور اسمه ورقم الجلوس صحيحا على الصفحة.

ـ حال اختبار الطالب مع ظهور اسم خطأ على الصفحة يعرضه لاستبعاده من النتيجة النهائية حتى وإن قام بأداء جميع الاختبارات.

ـ يقوم الطالب باختيار الاختبارات تبعا للترتيب الذى يرغب فيه أى أنه لا يوجد ترتيب فى حل الاختبارات لكن عليه أداء جميع الاختبارات.

ـ يتم الضغط على اسم مادة الاختبار فتظهر الشاشة موضحا بها مدة الاختبار والتعليمات الخاصة به.

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ـ قم بالضغط على أيقونة "قم بمحاولة أداء الاختبار الآن" مع العلم أنه بالضغط على هذا الاختيار يبدأ احتساب زمن الاختبار.

ـ عند بدأ الاختبار تظهر شاشة أسئلة الاختبار.

ـ تظهر فى القائمة اليسرى من الشاشة بيانات الطالب وعدد الأسئلة والوقت المتبقى من زمن الاختبار وتظهر هذه القائمة فى جميع صفحات الاختبار.

ـ على الطالب الإجابة على الأسئلة قبل انتهاء زمن الاختبار.

ـ بعد الإجابة على جميع الأسئلة يظهر مفتاح إنهاء المحاولة.

ـ يقوم الطالب بالضغط على إنهاء المحاولة تبدأ خطوات إنهاء الاختبار، حيث تظهر الشاشة التالية بها قائمة تشتمل على جميع الأسئلة، موضحا بها الأسئلة التى لم تتم الإجابة عنها.

- يمكن العودة للسؤال الذى لم تتم الإجابة عليه من خلال القائمة اليسرى من الشاشة.

ـ بعد التأكد من الإجابة على جميع الأسئلة اضغط على مفتاح الإنهاء فى الشاشة التالية.

ـ بعد الضغط على مفتاح الإنهاء يكون انتهى الاختبار وتم تسجيل الإجابات وعلى الطالب التأكد من ظهور الشاشة التالية بعد كل اختبار.

ـ لا بد من التأكد من أن حالة الاختبار finished وتعنى أن إجابتك للاختبار قد تم تسجيلها.