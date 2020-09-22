شاهد.. المنشآت السياحية: 100 فندق جاهز للأفراح بالقاهرة والإسكندرية

وقال الشاعر خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر، عبر القناة الأولى، الفضائية المصرية، وon e، اليوم الثلاثاء، أن هناك العديد من الضوابط والإجراءات يجب على الفنادق التى تستضيف الأفراح اتباعها تنفيذا لقرارات وزارتى السياحة والصحة حفاظا على الصحة العامة للنزلاء والعاملين بالفندق والضيوف.
وذكر عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية، أن عدد العمالة لم يعود لمعدلاته الطبيعية فى بعض الفنادق، مضيفًا أن أكثر من 100 فندق فى القاهرة والإسكندرية مستعدون لاستقبال الأفراح والحفلات.
وشدد عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية، على ضرورة التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الدولة فى مواجهه فيروس كورونا.
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