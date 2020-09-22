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أول صورة للشاب المصري المطعون على يد سعودي من داخل المستشفى

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تعرض شاب مصري بالسعودية لعملية طعن في ذراعه اليسرى من مواطن سعودي بالرياض بسبب مشاجرة نشبت بينهما.

وحصل دوت الخليج على صور الشاب المصري المطعون من داخل المستشفى ومحاولات تقديم الرعاية الصحية له.

من جانبه أصدر وزير القوى العاملة محمد سعفان، تعليمات فورية لمكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بالرياض بالمملكة العربية ، بمتابعة حالة العامل المصري الذي تعرض للطعن نتيجة مشاجرة مع أحد الأشخاص السعوديين، والتواصل مع جهة عمله لحفظ حقوقه العمالية، فضلًا عن التنسيق مع  الشئون القانونية بالقنصلية لمعرفة ملابسات الحادث، وزيارته بالمستشفى؛ للاطمئنان على حالته الصحية من الفريق الطبي المعالج ، وابلاغه تمنياتنا له بالشفاء العاجل.

وأوضح المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة، أن الوزير تلقى تقريرا عاجلا من الملحق العمالي أحمد رجائي رئيس المكتب العمالي بالرياض، أشار فيه إلى أنه تم الحصول على بيانات أولية عن المصري المصاب ويدعى عصام محمد العربي، حيث تعرض لحادث طعن نتيجة مشاجرة مع أحد الأشخاص السعوديين بالرياض وتم نقله إلى مستشفى المواساة لتلقي العلاج، حيث تبين وجود جرح بالذراع اليمنى وجرح آخر بالظهر، وحالته مستقرة نسبيًا ، وفى حاجة لإجراء عملية جراحية .

وجار التنسيق مع الشئون القانونية بالقنصلية العامة بالرياض لمتابعة القضية وحالة المصاب.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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