نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الرقابة على الصادرات والواردات تحصل على الاعتماد الدولي لمعمل متبقيات المبيدات بميناء دمياط من المجلس الوطني للاعتماد في المقال التالي

اسماعيل جابر: حريصون على التوافق مع اعلى معايير الجودة الدولية للارتقاء بمنظومة الخدمات المقدمة لمجتمع المصدرين والمستوردين



وافق المجلس الوطني للاعتماد "إيجاك" برئاسة السيدة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة على منح الاعتماد لمعامل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بميناء دمياط فى مجالات تقدير وفحص متبقيات المبيدات لعدد 420 مبيد، كما وافق المجلس على تجديد الاعتماد في مجال تقدير السموم الفطرية والمعادن الثقيلة والمُحليات الصناعية والمواد الحافظة فى المنتجات الغذائية وايضًا الكشف عن فطر الأراجوت فى الحبوب، كما حصلت الهيئة على تجديد الاعتماد لمعامل الهيئة بفرع ميناء الادبية بالسويس فى مجال تقدير المعادن الثقيلة والسموم الفطرية فى الاغذية ومنتجاتها بفرع الهيئة بميناء الأدبية.

وقال اللواء أسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ان هذا الاعتماد يأتي في اطار توجه الهيئة للتوافق مع اعلى معايير الجودة الدولية وبما ينعكس ايجابًا على الارتقاء بمنظومة الخدمات المقدمة لمجتمع المصدرين والمستوردين وذلك من خلال تطبيق أحدث النظم والالتزام بالقواعد المتبعة دوليًا في إجراءات الفحص وسحب العينات بما يسهم في تيسير حركة التجارة بين مصر والأسواق الخارجية.

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واشار الى حرص الهيئة على التوسع في انشاء المعامل الجديدة حيث تم انشاء معملًا لمتبقيات المبيدات والسموم بمقر الهيئة بمطار القاهرة والذي افتتحته السيدة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة خلال شهر فبراير الماضي، حيث تستهدف الهيئة إحكام الرقابة على الصادرات والواردات ومنع دخول سلع مخالفة ومجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية أو غير صالحة للاستهلاك الآدمى من المنتجات الغذائية، لافتًا الى حرص الهيئة على اجراء عمليات الفحص والاختبار المختلفة بدقة وجودة عالية وفى أقل وقت ممكن للتأكد من مطابقة العينات والخامات والسلع والمنتجات المحلية والمستوردة للمواصفات القياسية ومعايير الصحة والسلامة والأمان.

ولفت جابر الى حرص الهيئة على ضمان الاعتراف الدولى الكامل بالشهادات الصادرة عن المعامل التابعة لها وبما يسهم في فتح أسواق جديدة وزيادة تواجد المنتجات المصرية عالميًا بالاضافة الى حماية المستهلكين من المنتجات الرديئة غير المطابقة للمواصفات وتوفير منتجات ذات جودة عالية بالأسواق.

ومن جانبها قالت الدكتورة سحر جلال مدير عام معامل متبقيات المبيدات والسموم بالهيئة ان معمل المبيدات والسموم بفرع الهيئة بدمياط هو باكورة العمل فى هذا المجال بالهيئة، مشيرةً الى ان الهيئة ستعمل خلال المرحلة المقبلة على أعتماد باقى معامل متبقيات المبيدات والسموم المنتشرة فى كافة موانئ الجمهورية.