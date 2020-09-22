برنامج فرصة يبدأ فعالياته لتدريب الرائدات الريفيات بالفيوم

وقال عاطف الشبراوى، مستشار وزارة التضامن للتمكين الاقتصادى ومسؤول برنامج فرصة، إن الدورة التدريبية التى تقدم للرائدات والمكلفات التابعين الوزارة تأتى وفق سلسلة الورش فى مختلف المحافظات، وتوظف أحدث المناهج التدريبية، وتستهدف العمل على عدد من المحاور الخاصة بأساليب تعديل ودفع السلوك وتعزيز ثقافة العمل والإنتاج والانتقال من سلوكيات الاتكالية، وكيفية إدارة عملية التغيير الاجتماعى، ومفهوم الرسالة الناجحة، وتوضيح آليات تشجيع الأفراد على الدخول فى أنشطة إنتاجية صغيرة ومتناهية الصغر للانتقال لمرحلة الاستقلال الاقتصادى والمالى، مع استغلال متطلبات المجتمع المحلى والخدمات المتاحة عبر منظومة متكاملة للتمكين.

أضاف الشبراوى، أن موضوعات التدريب تتضمن التعرف على مفهوم التمكين الاقتصادى وأهداف برامج الحماية الاجتماعية والانتقال إلى العمل والإنتاج، من خلال برنامج فرصة وكيفية تنفيذ عمليات الإقناع والتحفيز وإدارة اللقاء التدريبى بكفاءة وفاعلية وبناء وتوجيه الفريق الميدانية وكيفية اكتساب مهارات الاتصال والإقناع وإدارة الحوار، وكيفية إدارة الجلسات المجتمعية والتعرف على الدليل الارشادى لبرنامج فرصة.

برنامج فرصة أحد برامج التى تستكمل شبكة الحماية الاجتماعية المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعى لمستفيدى برامج الدعم النقدى، ويستهدف القادرين على العمل والراغبين منهم، ويعتمد على تنشيط بيئة التمكين الاقتصادى والشق الإنتاجى لدعم الفئات الأكثر احتياجا وتوفير فرص عمل، ويعمل البرنامج على التوسع فى الدور الإرشادى والتوجيهى لشبكة الرائدات الريفيات ومكلفات الخدمة العامة فى مختلف المحافظات.