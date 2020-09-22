صور.. طرح 6 شواطئ بالإسكندرية للإيجار فى مزاد علنى

وتجرى المزايدات - وفقا لبيان صحفى- على شواطئ "الأنفوشى، رأس التين الشرقى المميز، رأس التين الغربى، بلبيس المميز، الهانوفيل الشرقى المميز، مارينا أبو يوسف".

ومن جانبه، قال اللواء جمال رشاد، رئيس إدارة السياحة والمصايف، إن المزايدات تجرى لكل شاطئ على حدة خلال أيام 5 و7 و11 أكتوبر المقبل.

وأوضح رشاد، أن قيمة شراء كراسة الشروط لكل شاطئ على حدة تتراوح بين 299 جنيها، وتطلب من مقر إدارة التعاقدات بالدور الثالث بمبنى ديوان عام محافظة الإسكندرية.

وأضاف رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، أن قيمة تأمين المزاد لكل شاطئ تتراوح بين 20 ألف إلى 100 ألف جنيه، لافتا إلى أن المزايدة ستجرى وفقا للقانون 182 لسنة 2018.