وفاة "الشيخ فايز" شقيق الفنان محمود حميدة

توفي اليوم الثلاثاء، الشيخ فايز حميدة، شقيق الفنان محمود حميدة، في قرية منيل السلطان مركز أطفيح بالجيزة. وأكد مقربون من عائلة الفنان محمود حميدة أن الدفن اليوم في مقابر العائلة بالقرية، والعزاء يقتصر على تشييع الجنازة.

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