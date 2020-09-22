الارشيف / أخبار مصرية

بالتعاون مع معهد جوتة الألماني.. طلائع الشباب والرياضة تجري تدريبات المدربين "تحدي المعتاد"

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالتعاون مع معهد جوتة الألماني.. طلائع الشباب والرياضة تجري تدريبات المدربين "تحدي المعتاد" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أجرت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي، تدريبات مدربين تحدي المعتاد، بالتعاون مع معهد جوتة الألماني، عبر المنصة الألكترونية zoom، بحضور عزة الدري رئيس الإدارة المركزية للطلائع وInga Wilk مديرة مشروعات النوع الاجتماعي بمعهد جوتة.

يهدف البرنامج الي إعداد مجموعة من المدربين المؤهلين لنقل الخبرات لفئة الطلائع فيما يتعلق بقضايا النوع الاجتماعي والتنمر والذي يقوم علي خلق مساحات لتبادل الخبرات بين المشاركين والمشاركات العاملين مع النشء والشباب في مراكز الشباب والمدارس، ودعمهم لتيسير ورش تدريبية ناجحة.

و تناول البرنامج التدريبي، مفهوم المساحات الآمنة في نطاق مشروع تحدي المعتاد، ومعايير المساحات الآمنة وكيفية خلقها من خلال آليات وارشادات، وتعريف قضايا النوع الاجتماعي والادوار المبنية عليه التنمر وعلاقته بالعنف القائم على النوع الاجتماعي.

وخلال التدريبات، تم إستخدام العديد من تقنيات التعلم الالكتروني التفاعلي التي تهدف لمساعدة المشاركين على استيعاب المحتوي العلمي وتمكينهم من تطبيق هذه التقنيات فيما بعد مع النشء في مراكز الشباب والمدارس المختلفة.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر بالتعاون مع معهد جوتة الألماني.. طلائع الشباب والرياضة تجري تدريبات المدربين "تحدي المعتاد" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

Advertisements

إقرأ ايضا