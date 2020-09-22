نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ الجيزة: فتح مراكز جديدة بالوحدات المحلية للقرى لتلقي طلبات التصالح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، عن فتح مراكز جديدة لتلقى طلبات التصالح فى مخالفات البناء بالوحدات المحلية القروية بمراكز المحافظة، بالاضافه الى المدارس التى تم تجهيزها بالاحياء والمراكز.

أكد محافظ الجيزة، أن الاجراء يأتى فى إطار حرص المحافظة على تفتيت الكثافات أمام المراكز التكنولوجية وللتسهيل على المواطنين الراغبين فى التقدم بطلبات التصالح وإختصاراَ للوقت والمجهود، حيث دعا المحافظ المواطنين بالتقدم بطلبات التصالح للوحده المحلية التابعين لها مؤكداً ان المواطن غير ملزم بتقديم الطلب بالمقر الرئيسي للمركز أو المدينة.

وشدد محافظ الجيزة على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن ورؤساء الوحدات المحلية بالتواجد اليومى وحتى مغادرة أخر مواطن بمقار تلقى الطلبات ومتابعة أعمال لجان ملف التصالح وتذليل كافة العقبات أمامهم تسهيلاُ على المواطنين بإعتباره أحد الملفات الحيوية والهامة التى تقع على رأس أولويات الدولة .

وفى نفس الاطار كشف محافظ الجيزة، أن إجمالي عدد طلبات التصالح المقدمة بنطاق المحافظة بلغ حوالى 41 الف طلب وأن إجمالي ما تم تحصيله حوالى 500 مليون جنية حتي الآن, وذلك خلال مراحل تلقى طلبات التصالح سواء المرحله الاولى أو الثانية التى بدأت منذ 15 يوليو الماضي مشيراً إلى أن العائد من حصيلة ملف التصالح سيتم تخصيصها لمشروعات تساعد على دفع عملية التنمية والتطوير بنطاق المحافظة .

اشار محافظ الجيزة ان مركز أوسيم الاعلى بين مراكز المحافظة فى تلقى طلبات التصالح وبلغت 6754 طلب ويتبعه مركز ابو النمرس بــ 5947 وكرداسة 5064 طلب وذلك حتى يوم الأحد الموافق 20 سبتمبر .

كما جاء حى الهرم فى المركز الاول فى تقدم المواطنين بطلبات تصالح به وبلغت 4843 طلب يتبعه حى الوراق بــ 1465 طلب وحى جنوب الجيزة 1391 طلب .

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محافظة الجيزة تناشد المواطنين المتقدمين بطلبات التصالح سرعة سداد رسوم الجدية

تنوه محافظة الجيزة، أنه على المواطنين المتقدمين بطلبات للتصالح سرعه سداد رسوم جدية التصالح، حيث ان هناك مواطنين تقدموا بالطلبات قبل فرض رسوم الجدية ولم يقومون حتى الان بالتسديد وتؤكد المحافظة انه لن يتم البت او الالتفات لاى طلبات الا بعد سداد رسوم الجدية.

وكانت محافظة الجيزة قد رصدت ما تم تداولة بعدد من المنصات الاعلامية، بشان إرتفاع القيم السعرية للتصالح فى مخالفات البناء بالجيزة، حيث أوضحت المحافظة انه منذ بدء تشكيل لجان تحديد القيم السعرية للتصالح فى مخالفات البناء بأحياء ومراكز ومدن المحافظة، فقد تم اولا الوضع فى الاعتبار البعد الاجتماعى والظروف المعيشية للمواطنين لذا فقد تم منذ الوهله الاولى وضع اقل قيم سعرية على مستوى محافظات الجمهورية قبل ان يتم الاعلان عن اجراء اى تخفيضات فى الاسعار باى محافظة اخرى ولتحفيز المواطنين على التقدم بملفات التصالح واغلاق ملف مخالفات البناء وبدء صفحة جديدة فى هذا الشان.

وتشير محافظة الجيزة، بانه ورغم انخفاض اسعار التصالحات بنطاق احياء ومراكز المحافظة وتجاوباً مع التخفيضات التى حدثت فى المحافظات الاخرى الا ان محافظة الجيزة قد اقرت تخفيضاً ايضا لاسعار التصالح وهو تخفيض قيمه التصالح للسكنى بالقرى لتكون 50 جنيهًا للمتر المسطح وتخفيض قيمه التصالح للتجارى والصناعى والإدارى والخدمى بالقرى بنسبة 20% وتخفيض قيمه مقابل التصالح بالمدن والأحياء وبالمنطقة الصناعية والاستثمارية 15% وهو ما يجعل محافظة الجيزة هى الاقل من حيث القيم السعرية على مستوى كافة المحافظات.

وأشار اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، ان هناك مناطق بالمدن يبلغ اسعار التصالح فيها 50 جنيها فقط مثلها مثل القرى والعزب بالاضافه الى ان هناك مناطق اخرى يتراوح اسعار التصالحات فيها من 70 الى 100 جنية فقط وهو ما يعكس مدى انخفاض القيم السعرية بالمحافظة، مؤكدا ان المحافظة تضع مصلحه المواطن فى المقام الاولى و تسعى دائما لتقديم كافه التسهيلات التى تيسر على المواطنين.

