انت الان تتابع تفاصيل خبر بعد هبوطها أمس 18 جنيهاً.. أسعار الذهب تتراجع من جديد اليوم وجرام 21 يسجل رقم جديد والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - شهدت منذ قليل أسعار الذهب في السوم المصرية تراجعاً جديداً خلال تعامت اليوم الثلاثاء الموافق 22 سبتمبر 2020 بقيمة ثلاثة جنيهات، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الكثر مبيعاً بين المواطنين المصريين 830 جنيهاً للجرام الواحد، وذلك بعد هبوط سعر الذهب عالمياً وسجلت سعر الأوقية 1904 دولاراً بدلاً 1930 دولار.

أسعار الذهب اليوم في مصر

وتشهد السوق المصرية خلال هذه الفترة حالة من تذبذب الأسعار خلال هذه المرحلة، حيث امتنع العديد من المواطنين عن البيع والشراء خلال هذه المرحلة خوفاً من الخسارة المالية الكبيرة التي قد يتعرضوا لها بسبب ارتفاع وانخفاض الأسعار خلال هذه الفترة.

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وانخفضت أسعار الذهب في محلات الصاغة بالسوق المصرية خلال تعاملات اليوم، حيث سجل سعر جرم الذهب عيار 18 منذ قليل نحو 711.40 جنيهاً، أما سعر جرام الذهب عيار 21 فقد سجل 830 جنيهاً، بينما سجل جرام 24 خلال تعاملات اليوم 948.55 جنيهاً، وسجل الجنية الذهب 6640 جنيهاً، أما أوقية الذهب فقد سجلت اليوم 1904 دولاراً.

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وكانت أسعار الذهب قد تراجعت صباح أمس بقيمة 6 جنيهات ثم انخفضت 12 جنيهاً مع التعاملات المسائية أمس بإجمالي 18 جنيهاً للجرام الواحد، وهبطت اليوم بقيمة ثلاثة جنيهات اليوم ليصبح إجمالي الهبوط 21 جنيهاً، ويمكنك التعرف على سعر الذهب بتحديث مستمر من خلال رابط “سعر الذهب مصر فايف“.