حسين غيتة يترشح باسم الحزب المصرى الديمقراطى فى برلمان 2020

ومن المقرر أن يترشح غيتة باسم الحزب فى الانتخابات البرلمانية المقبلة 2020 على المقعد الفردى بدائرة مغاغة والعدوة وبنى مزار بمحافظة المنيا. وأكد رئيس الحزب فريد زهران، فى بيان للحزب، أن عودة النائب حسين غيتة للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى - وهو أحد مؤسسيه - تمثل إضافة كبيرة لصفوف الحزب، لما يتمتع به النائب من شعبية كبيرة بدائرته، ولأدائه البرلمانى المتميز والمشرف طوال الدورة البرلمانية السابقة فضلاً عن ارتباطه الوثيق بأبناء دائرته وحرصه على حل مشاكلهم وتحسين ظروف حياتهم.

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