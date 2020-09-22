مشيرة خطاب: العرب وإفريقيا فى حاجة ملحة للسلام والأمن

وقالت السفيرة مشيرة خطاب - فى تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط بمناسبة اليوم الدولى للسلام - إن منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا أصبحتا تعانيان من محاولات تفتيت الدولة الوطنية وهو ما تسبب فى تأجيج التطرف والإرهاب، فى الوقت الذى يتم فيه استغلال الهوية لتأكيد قيم الاستعلاء وإقصاء الآخر والانغلاق مما يؤدى إلى تراجع منظومة القيم الخاصة بالتنوير وثقافة التعاون بين الشعوب والأديان.
وأضافت أن ترسيخ ثقافة السلام هو أحد الأهداف الرئيسيّة التى تسعى لتحقيقها المؤسسة، وهى تحمل اسم الدكتور بطرس غالي، سفير مصر للسلام فى العالم والذى قدم فى تقريره التاريخى بعنوان (خطة للسلام) دليلا مفصلا للمجتمع الدولى بشأن حفظ وبناء السلام ومنع النزاعات.
ونوهت السفيرة مشيرة خطاب بأن مؤسسة (كيميت بطرس غالى) لا تدخر جهدا للمساهمة فى كل عمل يهدف لإرساء وبناء السلام من أجل مجتمع آمن وعادل، مؤكدة ضرورة التكاتف لنشر المعرفة التى تعلى من قيم التعاون واحترام الآخر والتعددية ونبذ العنف من أجل إقامة سلام دائم وعادل لكل الأطراف، وأهمية احترام حقوق الإنسان التى تثمن القيم الإنسانية حال نشوب النزاعات.
وثمنت جهود مصر المضنية والتزامها المتواصل بالعمل على إرساء السلام والاستقرار فى محيطها العربى والإفريقى، مشددة على أن مصر دولة تؤمن بقيمة السلام ويشهد لها التاريخ بأنها لم تعتد يوما على أى أرض أو شعب بل ساهمت، ومازالت، فى كل عمل من شأنه تحقيق الاستقرار لشعوب الشرق الأوسط وأفريقيا ومنطقة المتوسط والعالم أجمع.
واختتمت السفيرة مشيرة خطاب، تصريحها، قائلة: "إننا إذ نشهد اليوم توجه مزيد من الدول العربية نحو السلام، فإننا نذكر العالم بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى".
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