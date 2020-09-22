شاكر: 555 مليون جنيه لتطوير شبكات توزيع الكهرباء فى قطاع شمال سيناء

وأوضح شاكر، فى بيان للوزارة اليوم الثلاثاء، أنه فى نطاق قطاع شمال سيناء، والذى يبلغ عدد المشتركين به حوالى 165 ألف مشترك، ويضم حوالى 51 مركزًا وقرية، تم خلال الفترة من يوليو 2014 حتى يونيو 2020 تنفيذ أعمال توسع واحلال لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية بالمحافظة وتحسين الخدمة للمشتركين بإستثمارات تصل إلى حوالى 103 ملايين جنيه كخطة استثمارية وخطة طموحة.. إذ تم إحلال وتجديد: - 4 موزعات جهد متوسط. - 295 محولات وأكشاك قدرات مختلفة. - 31 سكينة هوائية جهد متوسط. - 21 وحدات ربط حلقى جهد متوسط. - 815 عامود هوائى جهد متوسط. - 95 كم خطوط هوائية جهد متوسط. - 70كم خطوط أرضية جهد متوسط. - 2333 عامود جهد منخفض. - 765 كم خطوط هوائية جهد منخفض. - 625 كم خطوط أرضية جهد منخفض. - 103 صندوق توزيع جهد منخفض . وأضاف أنه تم تنفيذ عدد من المشروعات القومية من خلال شركة القناة لتوزيع الكهرباء فى قطاع شمال سيناء بإجمالى تكلفة تبلغ حوالى 452 مليون جنيه متمثلة فى: - توصيل التيار الكهربائى للتجمعات التنموية الجديدة. - توصيل التيار لمصنع رخام الجفجافة بوسط سيناء. - توصيل التيار الكهربائى لـ 30 منزل بدوى بقرية الجوفة برمانة. Advertisements - توصيل التيار الكهربائى لـ76 منزل بدوى بقرية الجوفة برمانة. - تغذية قرى سهل الطينة ضمن مشروع استصلاح 400 ألف فدان. - توصيل التيارالكهربائى لإنارة الطريق الدولى من كمين الميدان حتى سبيكة ومن تجمع مزار حتى قرية الروضة بطول 15 كم فى الاتجاهين (مرحلة ثانية). - مشروع تغذية مدينة رفح الجديدة. - توصيل التيار الكهربائى لمشروع 12 تجمع بدوى تنموى بشمال سيناء. - مشروع تدعيم مدينة الشيخ زويد بخط مزدوج الدائرة. - مشروع تغذية سوق الجملة الجديد. - مشروع تغذية عمارات السيل. - مشروع إنارة الطريق الدولى حتى الروضة. - مشروع تغذية محطة رفع مياه - كرم أبو نجيلة. - توصيل التيار لمحطة مياه أبوصقل. - مشروع تغذية محطة تحلية المياة بالسكادرة. - مشروع توصيل التيار لمحطة مياه غرب العريشز - توصيل التيار الكهربائى لقرية الأمل. - توصيل التيار الكهربائى لانفاق شمال الإسماعيلية أسفل قناة السويس الجانب الشرقى والغربى والمناطق الأمنية بقدرة 26م ف ا. - توصيل التيار الكهربائى لأنفاق بورسعيد أسفل قناة السويس الجانب الشرقى والغربى والمناطق الأمنية بقدرة 26م ف ا.

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