وزير الأوقاف: رسالة العلماء الحقيقة هى الإخلاص لا المتاجرة بالدين

وأوضح الوزير فى بيان، اليوم الثلاثاء، أن رسالة العلماء الحقيقية هى الإخلاص، لا المتاجرة بالدين ولا التكسب به ماديًّا أو معنويًّا، حيث يقول الحق سبحانه فى كتابه العزيز على لسان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: "قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ إِنْ أَجْرِىَ إِلَّا عَلَى الله وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ شَهِيدٌ، ويقول سبحانه: يَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ أَجْرِىَ إِلَّا عَلَى الَّذِى فَطَرَنِي أَفَلَا تَعْقِلُونَ، ويقول سبحانه: "قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِى الْقُرْبَى وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ الله غَفُورٌ شَكُورٌ"، ويقول سبحانه على لسان سيدنا نوح عليه السلام: "وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِىَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ"، ويقول سبحانه على لسان سيدنا هود عليه السلام: "وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِىَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ".
واستدل الوزير بقوله سبحانه على لسان سيدنا صالح "عليه السلام: "وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِىَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ"، ويقول سبحانه على لسان سيدنا لوط عليه السلام: "وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِىَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ"، ويقول سبحانه على لسان سيدنا شعيب عليه السلام: "وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِىَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ"، متابعًا: بصيغة واحدة تؤكد وحدة الهدف والمنهج، وصدق النية مع الله عز وجل، وتمام الإخلاص له سبحانه لدى رسل الله أجمعين.
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