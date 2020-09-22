الشوربجي خلال تكريم الصحفيين المتميزين: لدينا حلول لكل مشكلات المؤسسات الصحفية

أكد المهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، أهمية الحفاظ على الصحافة الورقية في ظل التحدي الإلكتروني، وأنه لابد من تأدية دورها خلال المرحلة المقبلة.



وقال رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، خلال حفل تكريم عدد من الصحفيين لتميزهم في التغطية الصحفية خلال انتخابات مجلس الشيوخ: "نبذل جهدا كبيرا في تدريب الزملاء من خلال الهيئة"، مشيرا إلى أن الهيئة مستمرة في عقد الدورات التدريبية للعاملين بالمؤسسات الصحفية القومية.



من جانب آخر، أوضح عبد الصادق أن هناك حلولا كثيرة للمشاكل داخل المؤسسات، مشيرًا إلى أنه يتم دراسة وبحث الأوضاع داخل جميع المؤسسات وهناك حلول كثيرة.



وعقدت الهيئة الوطنية للصحافة احتفالية اليوم لتكريم عدد من الصحفيين الذين وقع عليهم الاختيار لتميزهم في التغطية الصحفية في انتخابات مجلس الشيوخ.

وأعلنت الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة عبد الصادق الشوربجي عن تكريم مجموعة من الصحفيين لتميزهم في التغطية الصحفية، وذلك للذين تم اختيارهم من قبل لجنة تقييم وتطوير الأداء المهني، برئاسة الدكتورة فاطمة سيد أحمد بشأن الأداء الصحفي المتميز أثناء انتخابات مجلس الشيوخ 2020، وذلك في إطار خطة الهيئة الوطنية للصحافة لدعم وتشجيع شباب الصحفيين.