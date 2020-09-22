نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تربية عين شمس تفتح ما يزيد عن ١٤٠٠ فصل لمحو الأمية في ثلاث محافظات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قام طلاب كلية التربية جامعة عين شمس بفتح ما يزيد عن ١٤٠٠ فصل لمحو الأمية يضمون بضعة آلاف من الدارسين في محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، وذلك تحت رعاية محمود المتيني رئيس الجامعة، وأ.د. ماجد أبو العنين عميد كلية التربية، وإشراف كل من أحمد رفعت مدير مركز الخدمات المجتمعية بالكلية ود. صهيب طلبة مدير وحدة دعم المشروع القومي لمحو الأمية.



وتعد وحدة دعم المشروع القومي لمحو الأمية وحدة مستحدثة تابعة لمركز الخدمات المجتمعيةتهدف إلى تقديم كافة التسهيلات للطلاب، حتى يتمكنوا من المشاركة في المشروع القومي لمحو الأمية، وكذا تذليل كافة العقبات أمامهم، وتيسير الإجراءات الإدارية والفنية لفتح الفصول، علاوة على تدريب الطلاب على المهارات اللازمة لتعليم الكبار.



هذا وقد بلغ عدد الفصول المسجلة باسم طلاب كلية التربية ما يزيد عن ١٤٠٠ فصل مقسمين إلى ٤٤٤ فصل بالقاهرة، و٦٨٩ فصل بالقليوبية و٢٧٢ فصلٍ بالجيزة.