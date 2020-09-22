وأكد رئيس جامعة جنوب الوادى، الدكتور يوسف غرباوى، فى تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، أن أطباء قسمى النساء والتوليد والتخدير نجحوا فى إجراء عملية قيصرية ناجحة للسيدة، حيث تخضع لإشراف طبى لمتابعة حالتها باستمرار كما أن أطفالها الخمسة بحالة جيدة.
وقال المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية بقنا، أنه فور استقبال قسم النساء والتوليد بطب قنا والمستشفى الجامعى، للسيدة تم توقيع الكشف الطبى عليها، حيث تبين أنها حامل بخمسة توائم فى الشهر الثامن، لكنها كانت تعانى من تسمم حمل، وعلى الفور تم إدخالها العمليات وتم إجراء جراحة قيصرية عاجلة لها ووضعت خمسة توائم "ولدين وثلاث بنات".
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر مستشفى قنا الجامعى ينجح فى إجراء ولادة قيصرية لسيدة حامل فى 5 توائم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.