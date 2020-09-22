750 جنيها منحة للعاملين بجامعة بنها بمناسبة بدء العام الدراسى الجديد

وقالت سامية عبدالحميد أمين عام الجامعة، فى بيان صحفى، إنه جارى الانتهاء من جميع إجراءات صرف المنحة للعاملين بوظائف الكادر العام بإدارة الجامعة وكلياتها على أن يجرى تدبيرها من الموارد الذاتية للجامعة. وأكدت عبدالحميد حرص إدارة الجامعة على دعم العاملين وصرف المنح فى المناسبات المختلفة طوال العام.

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