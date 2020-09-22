بعائـد استثمـارى 14.7 مليون جنيه.. إنشاء 7 مشاريع بمراكز شباب الإسماعيلية

أعلنت وزارة الشباب والرياضة إنه تم الانتهاء من تنفيذ 3 مشروعات استثمارية بنظام حق الانتفاع "BOT" بعدد من مراكز الشباب بمحافظة الإسماعيلية وجار الانتهاء من 4 مشروعات بتكلفة انشائية قدرها 9.9 مليون جنيه، إذ تم الانتهاء من مشروع إنشــاء محلات تجارية بمركز شباب أبوخروع.





وفى هذا السياق، أكد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة حرص الوزارة على التوسع فى مشروعات الطرح الاستثمارى بمختلف محافظات الجمهورية إذ تأتى دون أن تحمل ميزانية وزارة الشباب والرياضة أية أعباء مالية.

وأشار إلى أن مشروعات الطرح الاستثمارى بمراكز الشباب بالمحافظات حققت قيمة استثمارية تتخطى المليار و200 مليون جنيه بـ174 مركز شباب فى 19 محافظة، بالإضافة الى 800 مليون جنيـه بالمنشآت الرياضية والأندية بالمحافظات.

فيما أضاف وزير الشباب والرياضة أن الوزارة تسعى إلى زيادة الاستثمارات بمنشآت الأندية ومراكز الشباب وتعميمها لما تحققه هذه الاستثمارات من ربح للصرف منه على الأنشطة المختلفة كما يوفر رصيدا للأندية والمراكز، مع اتخاذ كل اشتراطات السلامة والأمن لكل المشروعات بالأندية ومراكز الشباب على مستوى المحافظات.

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