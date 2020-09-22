نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "سياحة النواب" تطالب بتنفيذ التكليفات الرئاسية لتعظيم المقومات السياحية بسانت كاترين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طالب النائب عمرو صدقي، رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، من الحكومة الإسراع في تنفيذ تكليفات الرئيس السيسي التي أكد فيها ضرورة التنسيق بين كل أجهزة الدولة المعنية لتعظيم المقومات السياحية العالمية الفريدة خاصة فيما يتعلق بتطورات التخطيط العمراني لعدد من المشروعات القومية على مستوى الجمهورية، ومنها مشروع "التجلي الأعظم فوق أرض السلام" في محيط جبلى موسى وسانت كاترين.

وقال "صدقي" في تصريحات له، اليوم الثلاثاء، إن نجاح الحكومة في تنفيذ التكليفات الرئاسية بشأن ملف التخطيط العمراني لمنطقة محيط جبل موسى سانت كاترين سيجعلها واحدة من أهم المعالم السياحية العالمية داخل مصر، والتي سوف يتوافد إليها السياح من مختلف دول العالم، مؤكدا أن منطقة محيط جبل موسى وسانت كاترين تحظى باهتمام كبير من اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، ولكن الأمر يتطلب من الحكومة إعداد خطة شاملة وبتوقيتات زمنية واضحة ومحددة مع تدبير الموارد المالية اللازمة لإعادة التخطيط الحضاري لهذه المنطقة المقدسة التي يتطلع سياح العالم إلى زيارتها والتمتع بمقوماتها الروحانية.

وأكد رئيس سياحة النواب، على ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات حتى تكون هذه المنطقة مدينة روحانية استشفائية لما تتمتع به من مقومات طبيعية، وفى مقدمتها النباتات والأعشاب الطبية النادرة، مشيرًا إلى ضرورة الحفاظ التام على الطابع التاريخي للأماكن الروحانية داخل هذه المنطقة الفريدة التي ليس لها مثيل على مستوى العالم كله.

السيسى يوجه بالتنسيق لتعظيم المقومات السياحية العالمية بمحيط سانت كاترين

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وكان قد اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، الأحد الماضي، مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول استعراض مشروعات تنمية الساحل الشمالى الغربى لمصر والاستغلال الأمثل لأراضيه بهدف تعظيم القيمة المضافة لأصول الدولة.

واطلع الرئيس على تطورات التخطيط العمرانى لعدد من المشروعات القومية على مستوى الجمهورية ومنها مشروع "التجلى الأعظم فوق أرض السلام" فى محيط جبلى موسى وسانت كاترين، حيث وجه فى هذا الإطار بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة المعنية لتعظيم المقومات السياحية العالمية الفريدة التى تتميز بها المنطقة، ولخروج المشروع على نحو يتسق مع تاريخ تلك البقعة المقدسة من ارض مصر.

كما استعرضت وزيرة التخطيط خلال الاجتماع تطورات تفعيل "صندوق مصر السيادي" واستراتيجية عمله التى تقوم بالأساس على توفير فرص استثمارية إضافية للاستثمار المباشر بهدف تعظيم القيمة المضافة لأصول وممتلكات الدولة ودفع معدلات النمو الاقتصادي.

