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عقيلة صالح يصل القاهرة للتشاور مع مسئولين مصريين حول الأوضاع بليبيا

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وصل رئيس مجلس النواب الليبى المستشار عقيلة صالح، منذ قليل، إلى العاصمة المصرية القاهرة للقاء عدد من المسئولين المصريين للتنسيق والتشاور حول تطورات الأوضاع الراهنة في ليبيا. وأكدت مصادر ليبية، في تصريحات صحفية، أن رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح وصل إلى القاهرة، موضحة أن الزيارة تأتي في إطار التحركات التي تقودها القاهرة لبحث التطورات الراهنة في ليبيا.

 

كان القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر قد وصل اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة المصرية القاهرة للقاء عدد من المسئولين المصريين، وذلك لبحث آخر تطورات الأوضاع الميدانية فى ليبيا وسبل دعم سبل الحل السياسى للأزمة.

 

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وأكدت مصادر عسكرية ليبية فى تصريحات صحفية، أن القائد العام للجيش الوطنى وصل إلى القاهرة على متن طائرة خاصة رفقة وفد عسكرى، مشيرة إلى أن الزيارة تأتى فى إطار التنسيق والتشاور مع القاهرة فى عدد من ملفات أبرزها مكافحة الإرهاب.

 

يأتى ذلك فى إطار الجهود التى تقوم بها الدولة المصرية للحفاظ على أمن واستقرار ليبيا ودعم سبل الحل السياسى في إطار حوار «ليبي- ليبي» يقود البلاد للخروج من الأزمة الحالية التى تحتاج لتكاتف كافة أبناء الشعب الليبى لبناء دولة المؤسسات وإرساء القانون. وتتبع الدولة المصرية استراتيجية الانفتاح على كافة الأطراف الليبية الداعمة للحل السياسى، وذلك فى إطار دعمها لجهود نزع فتيل الأزمة فى البلاد.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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