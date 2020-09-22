في 3 أيام .. تحصين نصف مليون رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية والوادي المتصدع

تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرًا من الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، حول إجمالي ما تم تحصينه ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع والتي بدأت يوم 19 سبتمبر الحالي بجميع محافظات الجمهورية، للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة.

وأوضح التقرير أنه تم تحصين 266 ألف و26 رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية بينهم " 161 ألف و685 رأس أبقار، 88 ألف و209 رأس جاموس، 14 ألف و153 رأس أغنام، 1979 رأس ماعز" خلال ثلاثة ايام.

وأضاف التقرير أيضًا انه تم تحصين 259 ألفا و547 رأس ماشية ضد مرض حمى الوادي المتصدع بينهم " 155 ألفا و836 رأس أبقار، 87 ألفا و454 رأس جاموس، 14 ألفا و149 رأس أغنام، 1979 رأس ماعز، 129 رأس جمال" خلال ثلاثة أيام ايضًا.

وناشد وزير الزراعة جميع المربين أصحاب الثروة الحيوانية ضرورة التجاوب مع الحملات المخصصة لتحصين الحيوانات والماشية ومساعدتهم لتحصين حيواناتهم، مؤكدًا أن الوحدات البيطرية على مستوى الجمهورية مجهزة بكافة الأدوات واللقاحات لنجاح الحملة.

وأوضح أن الحملة تتم من قرية إلى قرية من خلال التنسيق بين مختلف الأجهزة المعنية، فضلا عن توفير جميع المعدات والأدوات التي تحتاجها اللجان البيطرية ومنها مهام الأمان الحيوي، وضمان كفاءة اللقاحات المستخدمة خلال مراحل التداول، وتوفير المطهرات والملابس الواقية لأداء المهام الطبيب البيطرية وفقا لقواعد تطبيق الأمان الحيوي مع ضمان تدقيق بيانات التحصين.