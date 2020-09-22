نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعليم تقرر مد فترة النقل بين المدارس حتى 1 أكتوبر في المقال التالي
وكان أبرز هذه الشروط: أنه لا يتم تعديل الرغبات بعد طباعة الاستمارة، حيث استمارة الرغبات لا تعتبر موافقة صريحة إلا بعد التنسيق، وأكدت المديريات التعليمية أنه لا يجوز التقدم بطلب التحويل مرتين وفي حالة وجود أي تعديل يرجى التوجه للإدارة المطلوب التحويل إليها.
ويرفق مع الاستمارة بعد طبعها صورة بطاقة ولي الأمر سارية وتقدم بالإدارة للمرحلة المختصة خلال (يومي عمل) ويتم متابعة موقف النقل من خلال الصفحة المخصصة بعد أسبوع من التسجيل ومعرفة النتيجة.
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