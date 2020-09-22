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تصريحات جديدة من البنك المركزي بشأن تحويلات المصريين العاملين بالخارج

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أيمن النجار 0 تبليغ

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محمد سياف - ابو ظبي - أعلن منذ قليل البنك المركزي المصري  عن ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وذلك للشهر الثاني على التوالي خلال شهر يوليو الماضي 2020 بنسبة 9.4%، حيث سجلت 2.9 مليار دولار مقابل 2.6 مليار دولار خلال شهر يوليو 2019 الماضي.

البنك المركزي وتحويلات العاملين بالخارج

وأشار البنك المركزي من خلال بيان هام له اليوم الثلاثاء الموافق 22 سبتمبر 2020، أن تحولات المصريين العملين خارج البلاد قد ارتفعت مع مطلع العام الجاري 2020 وحتى يوليو الماضي من نفس العام بنسبة وصلت إلى 7.8%، حيث أنه سجلت 17 مليار دولار مقابل 15.7 مليار دولار من نفس الفترة في العام الماضي.

تصريحات جديدة من البنك المركزي بشأن تحويلات المصريين العاملين بالخارج

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تصريحات جديدة من البنك المركزي بشأن تحويلات المصريين العاملين بالخارج

ارتفاع الاحتياطي النقد الأجنبي في مصر

وأكد البنك المركزي من خلال البيانات الصادرة له خلال الفترة الماضية ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي في الدولة المصرية خلال الفترة الأخيرة، مشيراً إلى دور تحويلات المصريين العاملين بالخارج فيها، كما أشار إلى ارتفاع نسبة الاستثمار خلال المرحلة الأخيرة في الدولة المصرية.

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والجدير بالذكر أن ارتفاع الاحتياطي الأجنبي في مصر يُساعد كثيراً على استقرار سعر الدولار، كما أنه يوفر العملة الصعبة للمستوردين من أجل تلبية متطلبات السوق المصرية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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