انت الان تتابع تفاصيل خبر تصريحات جديدة من البنك المركزي بشأن تحويلات المصريين العاملين بالخارج والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أعلن منذ قليل البنك المركزي المصري عن ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وذلك للشهر الثاني على التوالي خلال شهر يوليو الماضي 2020 بنسبة 9.4%، حيث سجلت 2.9 مليار دولار مقابل 2.6 مليار دولار خلال شهر يوليو 2019 الماضي.

البنك المركزي وتحويلات العاملين بالخارج

وأشار البنك المركزي من خلال بيان هام له اليوم الثلاثاء الموافق 22 سبتمبر 2020، أن تحولات المصريين العملين خارج البلاد قد ارتفعت مع مطلع العام الجاري 2020 وحتى يوليو الماضي من نفس العام بنسبة وصلت إلى 7.8%، حيث أنه سجلت 17 مليار دولار مقابل 15.7 مليار دولار من نفس الفترة في العام الماضي.

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ارتفاع الاحتياطي النقد الأجنبي في مصر

وأكد البنك المركزي من خلال البيانات الصادرة له خلال الفترة الماضية ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي في الدولة المصرية خلال الفترة الأخيرة، مشيراً إلى دور تحويلات المصريين العاملين بالخارج فيها، كما أشار إلى ارتفاع نسبة الاستثمار خلال المرحلة الأخيرة في الدولة المصرية.

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والجدير بالذكر أن ارتفاع الاحتياطي الأجنبي في مصر يُساعد كثيراً على استقرار سعر الدولار، كما أنه يوفر العملة الصعبة للمستوردين من أجل تلبية متطلبات السوق المصرية.