المحاكم الإدارية تنهى جمعيتها العمومية لتوزيع أعضائها

وتضمن اجتماع الجمعية توزيع العمل، وتحديد اختصاصات كل من المحاكم الإدارية على مستوى الجمهورية، والتى تصل إلى 29 دائرة بالقاهرة والمحافظات.
كما تضمن تحديد مكان كل من أعضاء المجلس، وفقا لمبدأ التقريب وليس التوطين ولصالح العمل، قبل بدء العام القضائى الجديد أول أكتوبر المقبل.
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