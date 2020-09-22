سفارة مصر بواشنطن تنظم ندوة لشرح وجهة نظر القاهرة حول ملف سد النهضة

قال المستشار أحمد حافظ، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن سفارة مصر فى واشنطن نظمت ندوة هى الثانية فى سلسلة لقاءات تعقدها سفارات مصر فى الخارج مع نخبة من خبراء السدود ومهندسى الرى وفقهاء القانون الدولى بمشاركة الوفد المصرى فى مفاوضات سد النهضة.





وأوضح حافظ، عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، اليوم الثلاثاء، أن الندوة تأتى فى إطار جهود وزارة الخارجية لشرح وجهة النظر المصرية حول ملف سد النهضة الإثيوبى.

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