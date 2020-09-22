- 1/2
- 2/2
وأوضح حافظ، عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، اليوم الثلاثاء، أن الندوة تأتى فى إطار جهود وزارة الخارجية لشرح وجهة النظر المصرية حول ملف سد النهضة الإثيوبى.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر سفارة مصر بواشنطن تنظم ندوة لشرح وجهة نظر القاهرة حول ملف سد النهضة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.