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بمشاركة وفد التفاوض المصري.. سفارة مصر في واشنطن تنظم ندوة حول سد النهضة

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نظمت سفارة مصر في واشنطن ندوة هي الثانية ضمن سلسلة لقاءات تعقدها سفارات مصر بالخارج مع نخبة من خبراء السدود ومهندسي الري وفقهاء القانون الدولي بمشاركة الوفد المصري في مفاوضات سد النهضة.

وقال السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، على حسابه بـموقع التدوينات القصيرة "تويتر" إن هذه الندوة تأتي ‏في اطار جهود وزارة الخارجية لشرح وجهة النظر المصرية حول ملف ‎سد النهضة الاثيوبي.

وبدأت سفارة مصر في واشنطن الندوة الأولى منذ أسبوعين ضمن سلسلة لقاءات تنظمها وزارة الخارجية مع خبراء في إدارة الموارد المائية والري وأعضاء بمراكز أبحاث في عدد من العواصم لمناقشة تطورات مفاوضات سد النهضة .

وقال السفير أحمد حافظ، المتحدث باسم وزارة الخارجية، وقتها إن الندوة تضمنت شرحا للمواقف المصرية في هذا الشأن واستعراض جهود مصر للتوصل لاتفاق عادل حول ‎سدالنهضة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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