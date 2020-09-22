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بروتوكول بين الخارجية وجامعة القاهرة لمنح الماجستير الأكاديمي للدبلوماسيين الجدد

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وقع السفير خالد راضي، مساعد وزير الخارجية مدير معهد الدراسات الدبلوماسية بروتوكول تعاون علمي، مع الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة اليوم الثلاثاء، وذلك لمنح درجة الماجستير الأكاديمي للملحقين الدبلوماسيين الجدد في نهاية مدة دراستهم بالمعهد من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية - جامعة القاهرة.

وقال بيان لوزارة الخارجية إن هذا التعاون يأتي انطلاقًا من أهمية تعظيم قدرات الدبلوماسيين المصريين الجدد وتأهيلهم للعمل الدبلوماسي في الداخل والخارج بما يخدم المصالح الوطنية، وفي ضوء ما تفرضه طبيعة التحديات الوطنية والإقليمية والدولية المتداخلة والتي تتطلب تضافر جهود مؤسسات الدولة التعليمية للتعاون مع وزارة الخارجية للمساهمة في إعداد جيل جديد من القيادات قادر على التعامل مع هذه التحديات لخدمة أهداف التمثيل الدبلوماسي المصرى.

وأضاف البيان أن البروتوكول المبرم بين الطرفين يساهم في تطوير المنهج الدراسي الذى يتلقاه الملحقين الدبلوماسيين الجدد بمعهد الدراسات الدبلوماسية، بحيث يجمع بين "النظريات والعلوم الأكاديمية" و"المعرفة الأساسية والتجارب الدبلوماسية المتصلة بالعمل الدبلوماسي على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف"، وذلك من خلال تزويد الدارسين بخلفية أكاديمية حول طبيعة العلاقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية الإقليمية والدولية، بما في ذلك القضايا والشئون الدولية المعاصرة، بالإضافة إلى المرجعيات القانونية الدولية ذات الصلة، فضلًا عن تنمية القدرات المهنية ومتطلبات التمثيل الدبلوماسي الخارجي بما يخدم أهداف السياسة الخارجية المصرية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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