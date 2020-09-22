للمرة الثانية .. تخفيض أسعار التصالح فى مخالفات البناء  بالمنيا

أصدر أسامة القاضى، محافظ المنيا، اليوم الثلاثاء، قرارا بإعادة تحديد سعر المتر المسطح لمقابل التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها بنطاق المحافظة بنسب تخفيض تصل إلى 50%، وذلك فى المناطق المتاخمة للمدن "العزب"، للاستخدام " السكنى" فقط ، والتى تقع داخل حدود التنظيم الداخلى ما بين المدينة والقرية، وفقا لما انتهت إليه اللجنة المُشكلة بقرارى المحافظ رقم 365 لسنة 2019 ، 549 لسنة 2020.





وأكد المحافظ فى البيان الصادر، أن تخفيض أسعار مقابل التصالح يعد الثانى على التوالى، حيث أصدرت المحافظة فى 5 أغسطس الماضى قرارها الأول بتخفيض الأسعار من 40-50 %، وتم اتخاذ قرار التخفيض للمرة الثانية، استجابه لطلبات الأهالى، وضمن توجيهات القيادة السياسية بمراعاة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين، مشيرا إلى أن هذا القرار سيسرى على المواطنين الذين تقدموا بطلبات التصالح خلال الفترة الماضية وقاموا بسداد جدية التصالح. وذكر المحافظ أنه تم حتى الآن استقبال 87 ألف و845 طلبا للتصالح، وأكد على الاستمرار فى تلقى طلبات التصالح بمخالفات البناء من قبل اللجان التى تم تشكيلها لمتابعة موقف قانون التصالح، والتى تقوم بمباشرة أعمالها حتى تاريخ 30 سبتمبر، وهو التاريخ الذى حدده القانون، وأكد عليه رئيس مجلس الوزراء، مع تقديم جميع التسهيلات للمواطنين المتقدمين لإجراء التصالح. Advertisements وناشد القاضى المواطنين من أبناء المحافظة بسرعة التقدم للتصالح على مخالفات البناء قبل انتهاء المدة المحدد لها 30 من شهر سبتمبر الجارى، وأوضح أن قانون التصالح فى مخالفات البناء يعد فرصة حقيقية لجميع المخالفين لتوفيق أوضاعها قانونيا.

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