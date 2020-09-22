قامت الشركة الوطنية مصر للطيران بطرح تخفيضات على أسعار تذاكر الطيران لعدة وجهات حول العالم ؛ تدعيمًا لحركة السفر،
وطرحت الشركة تخفيضا بنسبة ٢٥% على رحلاتها من القاهرة إلى كل من نيويورك وواشنطن على درجتى رجال الاعمال والدرجة السياحية، عند شراء التذاكر اعتبارًا من يوم ا أكتوبر وحتى يوم ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٠، والسفر حتى يوم ٥ ديسمبر ٢٠٢٠.
و قدمت الشركة تخفيضا ١٠%على الرحلات من القاهرة إلى باريس على درجة رجال الأعمال و٣٥% على الدرجة السياحية، عند شراء التذاكر قبل يوم ١٥ أكتوبر ٢٠٢٠، علي أن يكون السفر حتى يوم ١٠ ديسمبر ٢٠٢٠.
و قدمت الشركة تخفيضا ٢٥% على الرحلات المتجهة من القاهرة إلى فيينا على الدرجة السياحية عند شراء التذاكر من الآن حتى يوم ١٠ أكتوبر ٢٠٢٠، والسفر حتى يوم ٢٠ ديسمبر٢٠٢٠، بالإضافة إلى تخفيض ٢٠% علي الرحلات المتجهة من القاهرة إلى لارناكا على درجة رجال الأعمال، و١٥% على الدرجة السياحية، وذلك عند شراء التذاكر من الآن حتى يوم ١٥ أكتوبر ٢٠٢٠، علي أن يكون السفر حتى يوم ١٥ ديسمبر ٢٠٢٠.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر تصل ٢٥ % .. مصر للطيران تطرح تخفيضات على أسعار بعض التذاكر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.