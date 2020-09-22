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رئيس نظافة القاهرة يواصل جولاته الميدانية لرفع كفاءة شوارع العاصمة

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس نظافة القاهرة يواصل جولاته الميدانية لرفع كفاءة شوارع العاصمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل اللواء إيهاب الشرشابي رئيس الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، جولاته الميدانية، بزيارة حي المرج، للوقوف على معوقات النظافة والتجميل بالفرع ووضع الحلول الفورية لرفع كفاءتها، وذلك في إطار مبادرة هنظفها ونجملها ونورها بأيدينا.

واستمع "الشرشابي" لأهالي المنطقة، حيث أعطى تعليماته لمدير المنطقة ورئيس الفرع برفع كافة المخلفات وتجريد الأتربة من الشوارع ورفع مستوى التجميل بالجزر الواسطى لشارع مؤسسة الزكاة بالإضافة إلى رفع كفاءة الإنارة.

وشدد "رئيس الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة" على أهمية العمل الجاد على مدار الورديات الثلاثة بالفرع ورفع مستويات النظافة بكافة شوارع حي المرج.

محافظة القاهرة تقيم معارض بيع مستلزمات دراسية بأسعار مخفضة "المكان والموعد"

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أعلن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أن المحافظة ستقيم معرضًأ لمستلزمات الاسرة والمدارس يومى الجمعة والسبت 2، 3 أكتوبر القادم بالحديقة الدولية بمدينة نصر تحت عنوان "سوق مصر" بالتعاون مع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وغرفة صناعة الحرف اليدوية وغرفة الملابس الجاهزة والمفروشات وغرفة صناعة الجلود وعدد من الجمعيات الأهلية.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن المعرض الذى سيشارك فيه 300 عارض يعد أكبر تجمع لعارضين واصحاب صناعات صغيرة تقيمه محافظة القاهرة لتقديم المنتجات اللازمة للأسر بأسعار اقتصادية مساهمة من الدولة فى تخفيف العبء عن المواطنين، مؤكدًا أن المعرض سيقدم عروض وخصومات على كافة المنتجات التى تحتاجها الأسر.

وأضاف محافظ القاهرة، أنه تم اختيار الحديقة الدولية لإقامة المعرض فى مكان مفتوح يسهل فيه تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورنا، مؤكدًا أنه لن يسمح بدخول المعرض دون ارتداء الكمامات الطبية. 


ويشمل المعرض الذى سيكون الدخول إليه بالمجان كل ما يخص الاسرة من ملابس ومفروشات وصناعات جلدية وصناعات يدوية وادوات مكتبية كما سيكون فرصة للأسر لقضاء وقت ممتع أثناء التسوق حيث سيضم عروض فنية وثقافية وفرق فنون شعبية وفقرات ترفيهية للاطفال.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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