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شباب الصحفيين: الإخواني "شهوان" يسب المصريين ويحرض على القتل

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أحمد جودة - القاهرة - كشفت جبهة شباب الصحفيين أن الإرهابي الإخواني صبري شهوان أصيب بلوتة عقلية أفقدته توازنة عقب فشل دعوة الأجير الهارب محمد علي لنشر الفوضي في البلاد حيث خرج علينا شهوان في فيديو يسب المصريين ويحرض على القتل والحرق والتدمير.
وأكدت الجبهة علي ان هذا الإرهابي وجة سب بالدين وألفاظ خارجة يعاقب عليها القانون للشعب المصري العظيم البطل الحقيقي في معركة البناء والتنمية الذي كشف وفضح مخططات جماعة الدم والخراب وأعوانهم

وقال هيثم طوالة رئيس الجبهة في بيان صحفي، إن حالة التحريض على كافة مؤسسات الدولة مستمرة من الخرفان وذيولهم الذين يتنفسون كذبًا وزوار بشعارات وهمية وخطب رنانة تنفيذًا لاجندات لدول كارهة لتقدم مصر ونهضتها خاصه بعد تكرار فشل دعواتهم التخريبية عدة مرات

وأضاف طوالة، أن الشعب المصري العظيم المؤمن بالرسائل الوطنية للدولة المصرية والمقدر جيدا لحجم التحديات الجسام التي تواجهها مصر لقن العملاء والخونة والمتأمرين على البلاد امثال الإرهابي"شهوان" ومن على شاكلته درسًا قاسيا في الوطنية الخالصة والمخلصة للبلاد حيث اختار طريق البناء والتنمية رافضًا دعوات التحريض.

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وفي سياق منفصل، هاجمت جبهة شباب الصحفيين، الناشط الوهمي بهي الدين حسن بسبب ترويجه الشائعات ودفاعه عن عناصر جماعة الإخوان الإرهابية.

من جهته، قال هيثم طوالة رئيس الجبهة، في بيان صحفي: "كعادتك مستمر تعمل بلقمتك بتنشر أكاذيبك وسمومك عشان تخلیها فوضى في مصر، لكن فاكرنا حنسيبك ده مستحيل، وسبحان الله، عمرنا ماشفناك یا بھی بتدافع عن حد عدل كلهم ناس من نفس طينتك، لكن الناس في مصر خلاص فهمت إنتا مين لكن ما فيش فايدة فيك ما إنت أعمى البصيرة،على العموم الكل عارف إنك معذور ومحتاج قرشين".

وأضاف طوالة: "نفسنا تطلع تتكلم ولو مرة واحدة عن معاناة أسر ومصابين شهداء الوطن، لكن طبعا إحنا عارفين إن ده مستحيل لإنك من طينة مختلفة شاربة خيانة الوطن، وإنت عامل زى الإخوان بالظبط، كلهم طينة واحدة اقولك إيه ما إنت حما الإرهابي علاء عبدالفتاح".

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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