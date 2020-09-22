عقد منذ قليل، علاء عابد، عضو مجلس النواب عن محافظة الجيزة، وأمين حزب مستقبل وطن بالمحافظة، لقاء مطول مع أصحاب مصانع الطوب بقرية أطفيح، للاستماع لشكواهم الخاصة بالمشاكل التي تواجههم.
وفى نهاية اللقاء تم الاتفاق على حل كافة المشاكل، كما تم الاتفاق على عقد جلسة غدا الأربعاء في مبنى محافظة الجيزة لأصحاب المصانع مع المحافظ لحل كافة المشاكل الخاصة بهم وإزالة أية عقبات قد تقف أمام عمل مصانع الطوب في القرية.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر علاء عابد يتوصل إلى حلول لمشكلات أصحاب مصانع الطوب بأطفيح.. وجلسة غدا مع محافظ الجيزة (صور) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.