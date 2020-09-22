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للمصريين بالخارج.. 12 مستندا للترشح فى انتخابات مجلس النواب 2020.. تعرف عليهم

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إذا كنت أحد المصريين المقيمين بالخارج وترغب في الترشح لانتخابات مجلس النواب فيجب أن تتوافر  فيك عدة شروط.

وينشر "دوت الخليج" شروط ترشح المصريين بالخارج لانتخابات النواب:

1 - شهادة رسمية صادرة من محكمة ابتدائية بعد تاريخ دعوة الناخبين تفيد أن طالب الترشح مقيد بقاعدة بيانات الناخبين، وتُعطى للمرشح شخصيا أو وكيل عنه بموجب توكيل خاص.

2 - صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح، وتصدر من السفارات والقنصليات.

3 - شهادة موقعة من رئيس الحزب وممهورة بخاتم الحزب إذا كان طالب الترشح منتميا إلى حزب، واسم الحزب أو إقرار يفيد الترشح مستقلا.

4 - إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القُصر.
5 - الشهادة الدراسية الحاصل عليها.
6 - شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقا للقانون، وتُعطى للمرشح شخصيا أو وكيل عنه بموجب توكيل خاص.

7 - إيصال إيداع مبلغ التأمين بخزانة المحكمة الابتدائية المختصة.

8 - صورة بطاقة الرقم القومي لطالب الترشح.
9 - أسطوانة مدمجة تتضمن صورة ملونة واضحة لبطاقة الرقم القومي بوجهيها، وشهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقا للقانون.
10 - مستندات إثبات صفة المصري في الخارج، بأن يقدم إقرارًا بذلك مصحوبا بما يؤيد هذه الصفة من مستندات تدل على أنه جعل إقامته العادية خارج مصر بصفة دائمة بأن حصل على إذن بالإقامة الدائمة فى دولة أجنبية أو أقام بالخارج مدة لا تقل عن عشر سنوات سابقة حتى تاريخ فتح باب الترشح ولا يعتبر مقيما فى الخارج الدارس أو المعار أو المنتدب في الخارج.
11 - تقرير طبي متضمن نتيجة الكشف الطبي.

12 - بيان يتضمن السيرة الذاتية لطالب الترشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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