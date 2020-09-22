استهدفت 23 جمعية ومؤسسة.. القومي لحقوق الإنسان يعقد تدريبا للكوادر الحكومية بالسويس

نفذ المجلس القومي لحقوق الإنسان ورشة تدريبية استهدفت 23 جمعية ومؤسسة أهلية من العاملين بنطاق محافظة السويس، تعمل في مجالات حقوق الإنسان، التنمية المجتمعية، الصحة، حماية المستهلك، ومكافحة الفساد بمشاركة مدير إدارة الجمعيات وممثل الاتحاد الاقليمي للجمعيات بالمحافظات.
وفي هذا الشأن بدأت صباح اليوم الورشة التدريبية لكوادر ديوان عام محافظة السويس والأحياء التابعة لها في إطار تفعيل سياسة المجلس في دعم ورفع قدرات العاملين بوحدات حقوق الإنسان بالمحافظات المختلفة بما يصب في مصلحة الوطن ويحقق الفاعلية والكفاءة لتلك الإدارات المعنية بحقوق الإنسان في الأجهزة التنفيذية.
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